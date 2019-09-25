25.09.2019 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 102.443 0,62 BIST SINAİ 116.744 0,30 BIST GIDA, İÇECEK 122.749 -0,03 BIST TEKSTIL, DERİ 36.704 0,60 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.988 0,69 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.831 -0,52 BIST TAŞ, TOPRAK 62.132 -0,04 BIST METAL ANA 179.432 1,02 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.396 0,68 BIST MADENCİLİK 92.228 2,17 BIST HİZMETLER 78.609 0,96 BIST ELEKTRİK 3.435 1,84 BIST ULAŞTIRMA 140.431 0,50 BIST TURİZM 7.425 0,66 BIST TİCARET 231.584 0,43 BIST İLETİŞİM 32.822 2,00 BIST SPOR 38.247 0,15 BIST İNŞAAT 86.887 -0,65 BIST MALİ 119.731 0,96 BIST BANKA 147.260 1,12 BIST SİGORTA 288.810 0,04 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.133 0,41 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.715 0,78 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.047 0,78 BIST TEKNOLOJİ 83.290 0,10 BIST BİLİŞİM 22.067 0,41 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.178 1,18

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)