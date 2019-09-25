Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 102.443 0,62
BIST SINAİ 116.744 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 122.749 -0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
25.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|102.443
|0,62
|BIST SINAİ
|116.744
|0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.749
|-0,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.704
|0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.988
|0,69
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.831
|-0,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.132
|-0,04
|BIST METAL ANA
|179.432
|1,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.396
|0,68
|BIST MADENCİLİK
|92.228
|2,17
|BIST HİZMETLER
|78.609
|0,96
|BIST ELEKTRİK
|3.435
|1,84
|BIST ULAŞTIRMA
|140.431
|0,50
|BIST TURİZM
|7.425
|0,66
|BIST TİCARET
|231.584
|0,43
|BIST İLETİŞİM
|32.822
|2,00
|BIST SPOR
|38.247
|0,15
|BIST İNŞAAT
|86.887
|-0,65
|BIST MALİ
|119.731
|0,96
|BIST BANKA
|147.260
|1,12
|BIST SİGORTA
|288.810
|0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.133
|0,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.715
|0,78
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.047
|0,78
|BIST TEKNOLOJİ
|83.290
|0,10
|BIST BİLİŞİM
|22.067
|0,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.178
|1,18
Kaynak: AA