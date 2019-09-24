Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.817 1,14
BIST SINAİ 116.395 1,36
BIST GIDA, İÇECEK 122.780 0,78
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
24.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|101.817
|1,14
|BIST SINAİ
|116.395
|1,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.780
|0,78
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.485
|1,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.651
|0,85
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.433
|1,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.160
|1,74
|BIST METAL ANA
|177.615
|1,97
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.424
|1,09
|BIST MADENCİLİK
|90.270
|0,47
|BIST HİZMETLER
|77.865
|0,71
|BIST ELEKTRİK
|3.373
|1,04
|BIST ULAŞTIRMA
|139.739
|2,15
|BIST TURİZM
|7.376
|0,38
|BIST TİCARET
|230.603
|0,24
|BIST İLETİŞİM
|32.178
|0,43
|BIST SPOR
|38.191
|0,16
|BIST İNŞAAT
|87.454
|0,21
|BIST MALİ
|118.597
|2,63
|BIST BANKA
|145.626
|2,96
|BIST SİGORTA
|288.700
|0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.955
|0,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.028
|2,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.815
|1,87
|BIST TEKNOLOJİ
|83.208
|1,60
|BIST BİLİŞİM
|21.977
|0,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.779
|1,69
Kaynak: AA