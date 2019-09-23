Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.666 -2,52
BIST SINAİ 114.830 -0,62
BIST GIDA, İÇECEK 121.824 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
23.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|100.666
|-2,52
|BIST SINAİ
|114.830
|-0,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|121.824
|0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.039
|1,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.242
|-1,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.708
|-0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.098
|-1,15
|BIST METAL ANA
|174.182
|-2,93
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|140.882
|-0,71
|BIST MADENCİLİK
|89.845
|2,34
|BIST HİZMETLER
|77.319
|0,34
|BIST ELEKTRİK
|3.338
|-1,46
|BIST ULAŞTIRMA
|136.799
|-0,16
|BIST TURİZM
|7.348
|-0,42
|BIST TİCARET
|230.048
|0,40
|BIST İLETİŞİM
|32.042
|1,14
|BIST SPOR
|38.128
|1,26
|BIST İNŞAAT
|87.268
|0,41
|BIST MALİ
|115.557
|-0,18
|BIST BANKA
|141.435
|-0,08
|BIST SİGORTA
|288.496
|0,59
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.682
|-1,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.928
|-0,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.269
|0,16
|BIST TEKNOLOJİ
|81.895
|-0,45
|BIST BİLİŞİM
|21.854
|1,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.216
|-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA