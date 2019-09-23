Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.666 -2,52
BIST SINAİ 114.830 -0,62
BIST GIDA, İÇECEK 121.824 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

23.09.2019 18:36
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.666 -2,52
BIST SINAİ 114.830 -0,62
BIST GIDA, İÇECEK 121.824 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 36.039 1,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.242 -1,54
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.708 -0,11
BIST TAŞ, TOPRAK 61.098 -1,15
BIST METAL ANA 174.182 -2,93
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.882 -0,71
BIST MADENCİLİK 89.845 2,34
BIST HİZMETLER 77.319 0,34
BIST ELEKTRİK 3.338 -1,46
BIST ULAŞTIRMA 136.799 -0,16
BIST TURİZM 7.348 -0,42
BIST TİCARET 230.048 0,40
BIST İLETİŞİM 32.042 1,14
BIST SPOR 38.128 1,26
BIST İNŞAAT 87.268 0,41
BIST MALİ 115.557 -0,18
BIST BANKA 141.435 -0,08
BIST SİGORTA 288.496 0,59
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.682 -1,28
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.928 -0,43
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.269 0,16
BIST TEKNOLOJİ 81.895 -0,45
BIST BİLİŞİM 21.854 1,50
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.216 -0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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