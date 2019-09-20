Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.263 1,31
BIST SINAİ 115.551 -0,38
BIST GIDA, İÇECEK 121.520 -2,60
BIST TEKSTIL, DERİ 35.

20.09.2019 18:34
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.263 1,31
BIST SINAİ 115.551 -0,38
BIST GIDA, İÇECEK 121.520 -2,60
BIST TEKSTIL, DERİ 35.466 1,34
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.997 -0,59
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.833 -0,22
BIST TAŞ, TOPRAK 61.807 2,39
BIST METAL ANA 179.446 -1,55
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.894 -0,18
BIST MADENCİLİK 87.792 4,20
BIST HİZMETLER 77.058 0,24
BIST ELEKTRİK 3.388 0,37
BIST ULAŞTIRMA 137.021 -0,06
BIST TURİZM 7.379 -0,60
BIST TİCARET 229.140 0,28
BIST İLETİŞİM 31.681 0,22
BIST SPOR 37.653 -1,09
BIST İNŞAAT 86.910 1,57
BIST MALİ 115.765 -0,09
BIST BANKA 141.544 -0,04
BIST SİGORTA 286.812 0,30
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.247 -0,76
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.302 -0,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.222 0,28
BIST TEKNOLOJİ 82.263 -0,27
BIST BİLİŞİM 21.531 0,72
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.301 -0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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