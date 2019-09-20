Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.263 1,31
BIST SINAİ 115.551 -0,38
BIST GIDA, İÇECEK 121.520 -2,60
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
20.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|103.263
|1,31
|BIST SINAİ
|115.551
|-0,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|121.520
|-2,60
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.466
|1,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.997
|-0,59
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.833
|-0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.807
|2,39
|BIST METAL ANA
|179.446
|-1,55
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.894
|-0,18
|BIST MADENCİLİK
|87.792
|4,20
|BIST HİZMETLER
|77.058
|0,24
|BIST ELEKTRİK
|3.388
|0,37
|BIST ULAŞTIRMA
|137.021
|-0,06
|BIST TURİZM
|7.379
|-0,60
|BIST TİCARET
|229.140
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|31.681
|0,22
|BIST SPOR
|37.653
|-1,09
|BIST İNŞAAT
|86.910
|1,57
|BIST MALİ
|115.765
|-0,09
|BIST BANKA
|141.544
|-0,04
|BIST SİGORTA
|286.812
|0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.247
|-0,76
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.302
|-0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.222
|0,28
|BIST TEKNOLOJİ
|82.263
|-0,27
|BIST BİLİŞİM
|21.531
|0,72
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.301
|-0,65
Kaynak: AA