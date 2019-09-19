19.09.2019 18:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 101.925 -3,37 BIST SINAİ 115.995 -1,50 BIST GIDA, İÇECEK 124.761 -0,57 BIST TEKSTIL, DERİ 34.997 -1,10 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.287 -0,97 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.079 -1,01 BIST TAŞ, TOPRAK 60.364 -3,09 BIST METAL ANA 182.264 -2,14 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.147 -1,39 BIST MADENCİLİK 84.250 -3,33 BIST HİZMETLER 76.870 -0,47 BIST ELEKTRİK 3.375 -1,94 BIST ULAŞTIRMA 137.109 -2,17 BIST TURİZM 7.423 1,88 BIST TİCARET 228.497 0,28 BIST İLETİŞİM 31.611 0,11 BIST SPOR 38.067 -0,89 BIST İNŞAAT 85.569 -1,17 BIST MALİ 115.874 -2,00 BIST BANKA 141.608 -2,54 BIST SİGORTA 285.946 -0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.586 -0,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.541 -1,47 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.139 -0,74 BIST TEKNOLOJİ 82.486 -2,15 BIST BİLİŞİM 21.376 -1,09 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.520 -1,03

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)