Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.925 -3,37
BIST SINAİ 115.995 -1,50
BIST GIDA, İÇECEK 124.761 -0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
19.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|101.925
|-3,37
|BIST SINAİ
|115.995
|-1,50
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.761
|-0,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.997
|-1,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.287
|-0,97
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.079
|-1,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.364
|-3,09
|BIST METAL ANA
|182.264
|-2,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.147
|-1,39
|BIST MADENCİLİK
|84.250
|-3,33
|BIST HİZMETLER
|76.870
|-0,47
|BIST ELEKTRİK
|3.375
|-1,94
|BIST ULAŞTIRMA
|137.109
|-2,17
|BIST TURİZM
|7.423
|1,88
|BIST TİCARET
|228.497
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|31.611
|0,11
|BIST SPOR
|38.067
|-0,89
|BIST İNŞAAT
|85.569
|-1,17
|BIST MALİ
|115.874
|-2,00
|BIST BANKA
|141.608
|-2,54
|BIST SİGORTA
|285.946
|-0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.586
|-0,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.541
|-1,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.139
|-0,74
|BIST TEKNOLOJİ
|82.486
|-2,15
|BIST BİLİŞİM
|21.376
|-1,09
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.520
|-1,03
Kaynak: AA