Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.925 -3,37
BIST SINAİ 115.995 -1,50
BIST GIDA, İÇECEK 124.761 -0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 34.

19.09.2019 18:34
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.925 -3,37
BIST SINAİ 115.995 -1,50
BIST GIDA, İÇECEK 124.761 -0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 34.997 -1,10
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.287 -0,97
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.079 -1,01
BIST TAŞ, TOPRAK 60.364 -3,09
BIST METAL ANA 182.264 -2,14
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.147 -1,39
BIST MADENCİLİK 84.250 -3,33
BIST HİZMETLER 76.870 -0,47
BIST ELEKTRİK 3.375 -1,94
BIST ULAŞTIRMA 137.109 -2,17
BIST TURİZM 7.423 1,88
BIST TİCARET 228.497 0,28
BIST İLETİŞİM 31.611 0,11
BIST SPOR 38.067 -0,89
BIST İNŞAAT 85.569 -1,17
BIST MALİ 115.874 -2,00
BIST BANKA 141.608 -2,54
BIST SİGORTA 285.946 -0,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.586 -0,12
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.541 -1,47
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.139 -0,74
BIST TEKNOLOJİ 82.486 -2,15
BIST BİLİŞİM 21.376 -1,09
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.520 -1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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