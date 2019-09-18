18.09.2019 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 105.475 -3,06 BIST SINAİ 117.766 0,80 BIST GIDA, İÇECEK 125.473 0,71 BIST TEKSTIL, DERİ 35.386 0,47 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.768 0,78 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.248 1,36 BIST TAŞ, TOPRAK 62.287 1,71 BIST METAL ANA 186.244 0,99 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.151 -0,64 BIST MADENCİLİK 87.156 0,71 BIST HİZMETLER 77.233 0,14 BIST ELEKTRİK 3.442 0,27 BIST ULAŞTIRMA 140.154 0,86 BIST TURİZM 7.287 -0,11 BIST TİCARET 227.859 0,35 BIST İLETİŞİM 31.575 -0,88 BIST SPOR 38.408 5,45 BIST İNŞAAT 86.580 -0,63 BIST MALİ 118.236 0,50 BIST BANKA 145.299 0,20 BIST SİGORTA 286.487 0,59 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.637 0,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.830 0,86 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.356 1,08 BIST TEKNOLOJİ 84.303 -0,53 BIST BİLİŞİM 21.613 1,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.869 -0,75

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)