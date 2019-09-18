Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 105.475 -3,06
BIST SINAİ 117.766 0,80
BIST GIDA, İÇECEK 125.473 0,71
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
18.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|105.475
|-3,06
|BIST SINAİ
|117.766
|0,80
|BIST GIDA, İÇECEK
|125.473
|0,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.386
|0,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.768
|0,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.248
|1,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.287
|1,71
|BIST METAL ANA
|186.244
|0,99
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|144.151
|-0,64
|BIST MADENCİLİK
|87.156
|0,71
|BIST HİZMETLER
|77.233
|0,14
|BIST ELEKTRİK
|3.442
|0,27
|BIST ULAŞTIRMA
|140.154
|0,86
|BIST TURİZM
|7.287
|-0,11
|BIST TİCARET
|227.859
|0,35
|BIST İLETİŞİM
|31.575
|-0,88
|BIST SPOR
|38.408
|5,45
|BIST İNŞAAT
|86.580
|-0,63
|BIST MALİ
|118.236
|0,50
|BIST BANKA
|145.299
|0,20
|BIST SİGORTA
|286.487
|0,59
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.637
|0,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.830
|0,86
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.356
|1,08
|BIST TEKNOLOJİ
|84.303
|-0,53
|BIST BİLİŞİM
|21.613
|1,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.869
|-0,75
Kaynak: AA