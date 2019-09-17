Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.802 -4,04
BIST SINAİ 116.834 -0,72
BIST GIDA, İÇECEK 124.589 -1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 35.

17.09.2019 18:42
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.802 -4,04
BIST SINAİ 116.834 -0,72
BIST GIDA, İÇECEK 124.589 -1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 35.222 -0,85
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.382 0,77
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.699 -1,16
BIST TAŞ, TOPRAK 61.240 -1,19
BIST METAL ANA 184.418 0,14
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.072 -0,52
BIST MADENCİLİK 86.543 -0,34
BIST HİZMETLER 77.126 -1,12
BIST ELEKTRİK 3.433 0,02
BIST ULAŞTIRMA 138.961 -0,53
BIST TURİZM 7.295 -0,08
BIST TİCARET 227.058 -0,68
BIST İLETİŞİM 31.857 -2,20
BIST SPOR 36.423 -2,48
BIST İNŞAAT 87.131 -1,46
BIST MALİ 117.653 -1,21
BIST BANKA 145.003 -0,91
BIST SİGORTA 284.805 -0,54
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.202 -1,07
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.082 -1,78
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.043 -1,12
BIST TEKNOLOJİ 84.750 -2,26
BIST BİLİŞİM 21.303 -0,66
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.126 -2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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