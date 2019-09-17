17.09.2019 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 108.802 -4,04 BIST SINAİ 116.834 -0,72 BIST GIDA, İÇECEK 124.589 -1,29 BIST TEKSTIL, DERİ 35.222 -0,85 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.382 0,77 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.699 -1,16 BIST TAŞ, TOPRAK 61.240 -1,19 BIST METAL ANA 184.418 0,14 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.072 -0,52 BIST MADENCİLİK 86.543 -0,34 BIST HİZMETLER 77.126 -1,12 BIST ELEKTRİK 3.433 0,02 BIST ULAŞTIRMA 138.961 -0,53 BIST TURİZM 7.295 -0,08 BIST TİCARET 227.058 -0,68 BIST İLETİŞİM 31.857 -2,20 BIST SPOR 36.423 -2,48 BIST İNŞAAT 87.131 -1,46 BIST MALİ 117.653 -1,21 BIST BANKA 145.003 -0,91 BIST SİGORTA 284.805 -0,54 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.202 -1,07 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.082 -1,78 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.043 -1,12 BIST TEKNOLOJİ 84.750 -2,26 BIST BİLİŞİM 21.303 -0,66 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.126 -2,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)