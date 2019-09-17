Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.802 -4,04
BIST SINAİ 116.834 -0,72
BIST GIDA, İÇECEK 124.589 -1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
17.09.2019 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|108.802
|-4,04
|BIST SINAİ
|116.834
|-0,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.589
|-1,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.222
|-0,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.382
|0,77
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.699
|-1,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.240
|-1,19
|BIST METAL ANA
|184.418
|0,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.072
|-0,52
|BIST MADENCİLİK
|86.543
|-0,34
|BIST HİZMETLER
|77.126
|-1,12
|BIST ELEKTRİK
|3.433
|0,02
|BIST ULAŞTIRMA
|138.961
|-0,53
|BIST TURİZM
|7.295
|-0,08
|BIST TİCARET
|227.058
|-0,68
|BIST İLETİŞİM
|31.857
|-2,20
|BIST SPOR
|36.423
|-2,48
|BIST İNŞAAT
|87.131
|-1,46
|BIST MALİ
|117.653
|-1,21
|BIST BANKA
|145.003
|-0,91
|BIST SİGORTA
|284.805
|-0,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.202
|-1,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.082
|-1,78
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.043
|-1,12
|BIST TEKNOLOJİ
|84.750
|-2,26
|BIST BİLİŞİM
|21.303
|-0,66
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.126
|-2,20
Kaynak: AA