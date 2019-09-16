16.09.2019 18:48

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 113.378 -3,64 BIST SINAİ 117.681 0,01 BIST GIDA, İÇECEK 126.216 2,17 BIST TEKSTIL, DERİ 35.523 -0,55 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.004 0,32 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.028 -0,62 BIST TAŞ, TOPRAK 61.976 -1,40 BIST METAL ANA 184.167 -1,11 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.827 0,91 BIST MADENCİLİK 86.837 1,31 BIST HİZMETLER 78.000 -0,61 BIST ELEKTRİK 3.432 -0,05 BIST ULAŞTIRMA 139.708 -3,96 BIST TURİZM 7.300 -0,54 BIST TİCARET 228.609 1,42 BIST İLETİŞİM 32.575 -1,65 BIST SPOR 37.350 2,22 BIST İNŞAAT 88.419 0,25 BIST MALİ 119.090 -0,72 BIST BANKA 146.336 -1,21 BIST SİGORTA 286.362 -0,06 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.678 -1,87 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.656 -0,21 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.371 0,85 BIST TEKNOLOJİ 86.711 0,31 BIST BİLİŞİM 21.444 -0,67 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.894 -0,08

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)