Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.378 -3,64
BIST SINAİ 117.681 0,01
BIST GIDA, İÇECEK 126.216 2,17
BIST TEKSTIL, DERİ 35.

16.09.2019 18:48
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.378 -3,64
BIST SINAİ 117.681 0,01
BIST GIDA, İÇECEK 126.216 2,17
BIST TEKSTIL, DERİ 35.523 -0,55
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.004 0,32
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.028 -0,62
BIST TAŞ, TOPRAK 61.976 -1,40
BIST METAL ANA 184.167 -1,11
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.827 0,91
BIST MADENCİLİK 86.837 1,31
BIST HİZMETLER 78.000 -0,61
BIST ELEKTRİK 3.432 -0,05
BIST ULAŞTIRMA 139.708 -3,96
BIST TURİZM 7.300 -0,54
BIST TİCARET 228.609 1,42
BIST İLETİŞİM 32.575 -1,65
BIST SPOR 37.350 2,22
BIST İNŞAAT 88.419 0,25
BIST MALİ 119.090 -0,72
BIST BANKA 146.336 -1,21
BIST SİGORTA 286.362 -0,06
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.678 -1,87
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.656 -0,21
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.371 0,85
BIST TEKNOLOJİ 86.711 0,31
BIST BİLİŞİM 21.444 -0,67
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.894 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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