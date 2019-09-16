Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.378 -3,64
BIST SINAİ 117.681 0,01
BIST GIDA, İÇECEK 126.216 2,17
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
16.09.2019 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|113.378
|-3,64
|BIST SINAİ
|117.681
|0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.216
|2,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.523
|-0,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.004
|0,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.028
|-0,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.976
|-1,40
|BIST METAL ANA
|184.167
|-1,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.827
|0,91
|BIST MADENCİLİK
|86.837
|1,31
|BIST HİZMETLER
|78.000
|-0,61
|BIST ELEKTRİK
|3.432
|-0,05
|BIST ULAŞTIRMA
|139.708
|-3,96
|BIST TURİZM
|7.300
|-0,54
|BIST TİCARET
|228.609
|1,42
|BIST İLETİŞİM
|32.575
|-1,65
|BIST SPOR
|37.350
|2,22
|BIST İNŞAAT
|88.419
|0,25
|BIST MALİ
|119.090
|-0,72
|BIST BANKA
|146.336
|-1,21
|BIST SİGORTA
|286.362
|-0,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.678
|-1,87
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.656
|-0,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.371
|0,85
|BIST TEKNOLOJİ
|86.711
|0,31
|BIST BİLİŞİM
|21.444
|-0,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.894
|-0,08
Kaynak: AA