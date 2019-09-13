Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 117.660 1,53
BIST SINAİ 117.675 0,39
BIST GIDA, İÇECEK 123.538 1,10
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
13.09.2019 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|117.660
|1,53
|BIST SINAİ
|117.675
|0,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.538
|1,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.719
|-0,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.850
|1,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.750
|0,09
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.857
|0,66
|BIST METAL ANA
|186.227
|0,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|144.514
|0,16
|BIST MADENCİLİK
|85.711
|1,54
|BIST HİZMETLER
|78.480
|1,08
|BIST ELEKTRİK
|3.434
|0,23
|BIST ULAŞTIRMA
|145.462
|1,78
|BIST TURİZM
|7.340
|1,56
|BIST TİCARET
|225.412
|0,46
|BIST İLETİŞİM
|33.120
|1,48
|BIST SPOR
|36.539
|0,41
|BIST İNŞAAT
|88.198
|0,90
|BIST MALİ
|119.951
|0,45
|BIST BANKA
|148.126
|0,42
|BIST SİGORTA
|286.547
|0,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|45.529
|4,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.841
|0,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.125
|0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|86.445
|0,68
|BIST BİLİŞİM
|21.589
|0,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.923
|-0,17
Kaynak: AA