13.09.2019 18:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 117.660 1,53 BIST SINAİ 117.675 0,39 BIST GIDA, İÇECEK 123.538 1,10 BIST TEKSTIL, DERİ 35.719 -0,47 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.850 1,24 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.750 0,09 BIST TAŞ, TOPRAK 62.857 0,66 BIST METAL ANA 186.227 0,25 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.514 0,16 BIST MADENCİLİK 85.711 1,54 BIST HİZMETLER 78.480 1,08 BIST ELEKTRİK 3.434 0,23 BIST ULAŞTIRMA 145.462 1,78 BIST TURİZM 7.340 1,56 BIST TİCARET 225.412 0,46 BIST İLETİŞİM 33.120 1,48 BIST SPOR 36.539 0,41 BIST İNŞAAT 88.198 0,90 BIST MALİ 119.951 0,45 BIST BANKA 148.126 0,42 BIST SİGORTA 286.547 0,00 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 45.529 4,28 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.841 0,54 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.125 0,17 BIST TEKNOLOJİ 86.445 0,68 BIST BİLİŞİM 21.589 0,58 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.923 -0,17

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)