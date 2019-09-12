Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.885 0,97
BIST SINAİ 117.216 0,52
BIST GIDA, İÇECEK 122.192 -1,31
BIST TEKSTIL, DERİ 35.

12.09.2019 18:36
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.885 0,97
BIST SINAİ 117.216 0,52
BIST GIDA, İÇECEK 122.192 -1,31
BIST TEKSTIL, DERİ 35.889 2,82
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.252 -0,93
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.649 1,77
BIST TAŞ, TOPRAK 62.444 -0,23
BIST METAL ANA 185.763 1,51
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.277 -0,71
BIST MADENCİLİK 84.412 -1,87
BIST HİZMETLER 77.644 -0,60
BIST ELEKTRİK 3.426 -1,30
BIST ULAŞTIRMA 142.919 -2,01
BIST TURİZM 7.227 -1,50
BIST TİCARET 224.369 -0,41
BIST İLETİŞİM 32.638 -0,49
BIST SPOR 36.390 0,94
BIST İNŞAAT 87.407 0,68
BIST MALİ 119.412 1,24
BIST BANKA 147.506 1,93
BIST SİGORTA 286.546 -0,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.662 0,11
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.367 0,34
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.075 0,64
BIST TEKNOLOJİ 85.865 -1,10
BIST BİLİŞİM 21.465 2,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.983 0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et