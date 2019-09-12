12.09.2019 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 115.885 0,97 BIST SINAİ 117.216 0,52 BIST GIDA, İÇECEK 122.192 -1,31 BIST TEKSTIL, DERİ 35.889 2,82 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.252 -0,93 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.649 1,77 BIST TAŞ, TOPRAK 62.444 -0,23 BIST METAL ANA 185.763 1,51 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.277 -0,71 BIST MADENCİLİK 84.412 -1,87 BIST HİZMETLER 77.644 -0,60 BIST ELEKTRİK 3.426 -1,30 BIST ULAŞTIRMA 142.919 -2,01 BIST TURİZM 7.227 -1,50 BIST TİCARET 224.369 -0,41 BIST İLETİŞİM 32.638 -0,49 BIST SPOR 36.390 0,94 BIST İNŞAAT 87.407 0,68 BIST MALİ 119.412 1,24 BIST BANKA 147.506 1,93 BIST SİGORTA 286.546 -0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.662 0,11 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.367 0,34 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.075 0,64 BIST TEKNOLOJİ 85.865 -1,10 BIST BİLİŞİM 21.465 2,31 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.983 0,16

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)