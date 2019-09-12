Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.885 0,97
BIST SINAİ 117.216 0,52
BIST GIDA, İÇECEK 122.192 -1,31
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
12.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|115.885
|0,97
|BIST SINAİ
|117.216
|0,52
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.192
|-1,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.889
|2,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.252
|-0,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.649
|1,77
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.444
|-0,23
|BIST METAL ANA
|185.763
|1,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|144.277
|-0,71
|BIST MADENCİLİK
|84.412
|-1,87
|BIST HİZMETLER
|77.644
|-0,60
|BIST ELEKTRİK
|3.426
|-1,30
|BIST ULAŞTIRMA
|142.919
|-2,01
|BIST TURİZM
|7.227
|-1,50
|BIST TİCARET
|224.369
|-0,41
|BIST İLETİŞİM
|32.638
|-0,49
|BIST SPOR
|36.390
|0,94
|BIST İNŞAAT
|87.407
|0,68
|BIST MALİ
|119.412
|1,24
|BIST BANKA
|147.506
|1,93
|BIST SİGORTA
|286.546
|-0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.662
|0,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.367
|0,34
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.075
|0,64
|BIST TEKNOLOJİ
|85.865
|-1,10
|BIST BİLİŞİM
|21.465
|2,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.983
|0,16
Kaynak: AA