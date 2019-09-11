Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 114.774 1,85
BIST SINAİ 116.614 0,40
BIST GIDA, İÇECEK 123.816 -0,48
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
11.09.2019 18:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|114.774
|1,85
|BIST SINAİ
|116.614
|0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.816
|-0,48
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.904
|0,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.705
|1,16
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.642
|0,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.585
|1,07
|BIST METAL ANA
|182.993
|-0,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.314
|0,76
|BIST MADENCİLİK
|86.019
|2,45
|BIST HİZMETLER
|78.115
|0,55
|BIST ELEKTRİK
|3.471
|0,69
|BIST ULAŞTIRMA
|145.850
|0,94
|BIST TURİZM
|7.337
|1,97
|BIST TİCARET
|225.303
|0,02
|BIST İLETİŞİM
|32.800
|1,06
|BIST SPOR
|36.050
|0,66
|BIST İNŞAAT
|86.819
|0,75
|BIST MALİ
|117.948
|1,01
|BIST BANKA
|144.719
|1,01
|BIST SİGORTA
|287.774
|-0,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.614
|-0,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.063
|1,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.891
|0,47
|BIST TEKNOLOJİ
|86.816
|1,26
|BIST BİLİŞİM
|20.980
|0,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.927
|-0,78
Kaynak: AA