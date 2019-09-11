11.09.2019 18:32

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 114.774 1,85 BIST SINAİ 116.614 0,40 BIST GIDA, İÇECEK 123.816 -0,48 BIST TEKSTIL, DERİ 34.904 0,13 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.705 1,16 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.642 0,36 BIST TAŞ, TOPRAK 62.585 1,07 BIST METAL ANA 182.993 -0,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.314 0,76 BIST MADENCİLİK 86.019 2,45 BIST HİZMETLER 78.115 0,55 BIST ELEKTRİK 3.471 0,69 BIST ULAŞTIRMA 145.850 0,94 BIST TURİZM 7.337 1,97 BIST TİCARET 225.303 0,02 BIST İLETİŞİM 32.800 1,06 BIST SPOR 36.050 0,66 BIST İNŞAAT 86.819 0,75 BIST MALİ 117.948 1,01 BIST BANKA 144.719 1,01 BIST SİGORTA 287.774 -0,02 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.614 -0,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.063 1,20 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.891 0,47 BIST TEKNOLOJİ 86.816 1,26 BIST BİLİŞİM 20.980 0,27 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.927 -0,78

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)