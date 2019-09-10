10.09.2019 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 112.687 0,89 BIST SINAİ 116.151 0,84 BIST GIDA, İÇECEK 124.411 0,13 BIST TEKSTIL, DERİ 34.858 0,57 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.148 1,03 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.233 1,13 BIST TAŞ, TOPRAK 61.923 1,37 BIST METAL ANA 183.073 1,36 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.214 0,57 BIST MADENCİLİK 83.962 -0,54 BIST HİZMETLER 77.687 0,32 BIST ELEKTRİK 3.447 -0,36 BIST ULAŞTIRMA 144.496 1,96 BIST TURİZM 7.195 1,22 BIST TİCARET 225.254 -0,10 BIST İLETİŞİM 32.456 0,15 BIST SPOR 35.813 -2,45 BIST İNŞAAT 86.171 -0,16 BIST MALİ 116.772 0,50 BIST BANKA 143.277 0,44 BIST SİGORTA 287.841 -0,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.769 -0,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.019 0,31 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.755 2,28 BIST TEKNOLOJİ 85.732 2,54 BIST BİLİŞİM 20.924 0,15 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.200 1,17

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)