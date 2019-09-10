Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 112.687 0,89
BIST SINAİ 116.151 0,84
BIST GIDA, İÇECEK 124.411 0,13
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
10.09.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|112.687
|0,89
|BIST SINAİ
|116.151
|0,84
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.411
|0,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.858
|0,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.148
|1,03
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.233
|1,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.923
|1,37
|BIST METAL ANA
|183.073
|1,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|144.214
|0,57
|BIST MADENCİLİK
|83.962
|-0,54
|BIST HİZMETLER
|77.687
|0,32
|BIST ELEKTRİK
|3.447
|-0,36
|BIST ULAŞTIRMA
|144.496
|1,96
|BIST TURİZM
|7.195
|1,22
|BIST TİCARET
|225.254
|-0,10
|BIST İLETİŞİM
|32.456
|0,15
|BIST SPOR
|35.813
|-2,45
|BIST İNŞAAT
|86.171
|-0,16
|BIST MALİ
|116.772
|0,50
|BIST BANKA
|143.277
|0,44
|BIST SİGORTA
|287.841
|-0,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.769
|-0,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.019
|0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.755
|2,28
|BIST TEKNOLOJİ
|85.732
|2,54
|BIST BİLİŞİM
|20.924
|0,15
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|35.200
|1,17
Kaynak: AA