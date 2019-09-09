Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 111.690 2,09
BIST SINAİ 115.188 1,50
BIST GIDA, İÇECEK 124.252 0,72
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
09.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|111.690
|2,09
|BIST SINAİ
|115.188
|1,50
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.252
|0,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.660
|-0,33
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.656
|2,37
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.973
|1,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.088
|1,93
|BIST METAL ANA
|180.622
|3,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.399
|0,74
|BIST MADENCİLİK
|84.422
|-1,48
|BIST HİZMETLER
|77.437
|0,82
|BIST ELEKTRİK
|3.460
|1,48
|BIST ULAŞTIRMA
|141.713
|0,08
|BIST TURİZM
|7.108
|1,38
|BIST TİCARET
|225.487
|0,97
|BIST İLETİŞİM
|32.407
|1,18
|BIST SPOR
|36.714
|9,64
|BIST İNŞAAT
|86.307
|-1,17
|BIST MALİ
|116.192
|2,28
|BIST BANKA
|142.647
|2,80
|BIST SİGORTA
|288.674
|0,90
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.830
|-0,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.753
|1,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.114
|2,26
|BIST TEKNOLOJİ
|83.604
|1,03
|BIST BİLİŞİM
|20.892
|2,39
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.794
|-0,69
Kaynak: AA