06.09.2019 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 109.400 0,39 BIST SINAİ 113.486 -0,99 BIST GIDA, İÇECEK 123.363 -1,05 BIST TEKSTIL, DERİ 34.774 0,23 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.552 -0,62 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.985 -1,85 BIST TAŞ, TOPRAK 59.931 -0,16 BIST METAL ANA 175.118 -0,92 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.342 -0,03 BIST MADENCİLİK 85.686 -0,26 BIST HİZMETLER 76.804 -0,66 BIST ELEKTRİK 3.409 -0,29 BIST ULAŞTIRMA 141.595 -1,70 BIST TURİZM 7.011 -0,71 BIST TİCARET 223.322 0,85 BIST İLETİŞİM 32.028 -2,11 BIST SPOR 33.485 2,05 BIST İNŞAAT 87.327 -0,82 BIST MALİ 113.601 -1,80 BIST BANKA 138.764 -2,30 BIST SİGORTA 286.091 0,49 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.181 -1,81 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.415 -1,22 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.492 -1,11 BIST TEKNOLOJİ 82.755 0,15 BIST BİLİŞİM 20.405 -0,59 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.036 2,05

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)