Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 109.400 0,39
BIST SINAİ 113.486 -0,99
BIST GIDA, İÇECEK 123.363 -1,05
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
06.09.2019 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|109.400
|0,39
|BIST SINAİ
|113.486
|-0,99
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.363
|-1,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.774
|0,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.552
|-0,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.985
|-1,85
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.931
|-0,16
|BIST METAL ANA
|175.118
|-0,92
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.342
|-0,03
|BIST MADENCİLİK
|85.686
|-0,26
|BIST HİZMETLER
|76.804
|-0,66
|BIST ELEKTRİK
|3.409
|-0,29
|BIST ULAŞTIRMA
|141.595
|-1,70
|BIST TURİZM
|7.011
|-0,71
|BIST TİCARET
|223.322
|0,85
|BIST İLETİŞİM
|32.028
|-2,11
|BIST SPOR
|33.485
|2,05
|BIST İNŞAAT
|87.327
|-0,82
|BIST MALİ
|113.601
|-1,80
|BIST BANKA
|138.764
|-2,30
|BIST SİGORTA
|286.091
|0,49
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.181
|-1,81
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.415
|-1,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.492
|-1,11
|BIST TEKNOLOJİ
|82.755
|0,15
|BIST BİLİŞİM
|20.405
|-0,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|35.036
|2,05
Kaynak: AA