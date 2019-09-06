Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 109.400 0,39
BIST SINAİ 113.486 -0,99
BIST GIDA, İÇECEK 123.363 -1,05
BIST TEKSTIL, DERİ 34.

06.09.2019 18:40
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 109.400 0,39
BIST SINAİ 113.486 -0,99
BIST GIDA, İÇECEK 123.363 -1,05
BIST TEKSTIL, DERİ 34.774 0,23
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.552 -0,62
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.985 -1,85
BIST TAŞ, TOPRAK 59.931 -0,16
BIST METAL ANA 175.118 -0,92
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.342 -0,03
BIST MADENCİLİK 85.686 -0,26
BIST HİZMETLER 76.804 -0,66
BIST ELEKTRİK 3.409 -0,29
BIST ULAŞTIRMA 141.595 -1,70
BIST TURİZM 7.011 -0,71
BIST TİCARET 223.322 0,85
BIST İLETİŞİM 32.028 -2,11
BIST SPOR 33.485 2,05
BIST İNŞAAT 87.327 -0,82
BIST MALİ 113.601 -1,80
BIST BANKA 138.764 -2,30
BIST SİGORTA 286.091 0,49
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.181 -1,81
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.415 -1,22
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.492 -1,11
BIST TEKNOLOJİ 82.755 0,15
BIST BİLİŞİM 20.405 -0,59
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.036 2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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