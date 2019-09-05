Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.978 0,30
BIST SINAİ 114.616 0,10
BIST GIDA, İÇECEK 124.669 -0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
05.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|108.978
|0,30
|BIST SINAİ
|114.616
|0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.669
|-0,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.696
|0,86
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.842
|0,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.057
|-0,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.028
|0,46
|BIST METAL ANA
|176.744
|1,55
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.388
|0,50
|BIST MADENCİLİK
|85.909
|-3,95
|BIST HİZMETLER
|77.313
|0,77
|BIST ELEKTRİK
|3.419
|0,83
|BIST ULAŞTIRMA
|144.041
|1,67
|BIST TURİZM
|7.061
|0,38
|BIST TİCARET
|221.441
|1,37
|BIST İLETİŞİM
|32.720
|-0,55
|BIST SPOR
|32.812
|1,25
|BIST İNŞAAT
|88.049
|0,04
|BIST MALİ
|115.679
|0,03
|BIST BANKA
|142.038
|-0,09
|BIST SİGORTA
|284.708
|0,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.997
|-4,70
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.465
|0,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.799
|-0,37
|BIST TEKNOLOJİ
|82.634
|-0,19
|BIST BİLİŞİM
|20.525
|0,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.333
|0,76
Kaynak: AA