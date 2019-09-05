05.09.2019 18:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 108.978 0,30 BIST SINAİ 114.616 0,10 BIST GIDA, İÇECEK 124.669 -0,03 BIST TEKSTIL, DERİ 34.696 0,86 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.842 0,24 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.057 -0,27 BIST TAŞ, TOPRAK 60.028 0,46 BIST METAL ANA 176.744 1,55 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.388 0,50 BIST MADENCİLİK 85.909 -3,95 BIST HİZMETLER 77.313 0,77 BIST ELEKTRİK 3.419 0,83 BIST ULAŞTIRMA 144.041 1,67 BIST TURİZM 7.061 0,38 BIST TİCARET 221.441 1,37 BIST İLETİŞİM 32.720 -0,55 BIST SPOR 32.812 1,25 BIST İNŞAAT 88.049 0,04 BIST MALİ 115.679 0,03 BIST BANKA 142.038 -0,09 BIST SİGORTA 284.708 0,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.997 -4,70 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.465 0,37 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.799 -0,37 BIST TEKNOLOJİ 82.634 -0,19 BIST BİLİŞİM 20.525 0,38 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.333 0,76

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)