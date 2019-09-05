Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.978 0,30
BIST SINAİ 114.616 0,10
BIST GIDA, İÇECEK 124.669 -0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 34.

05.09.2019 18:34
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.978 0,30
BIST SINAİ 114.616 0,10
BIST GIDA, İÇECEK 124.669 -0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 34.696 0,86
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.842 0,24
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.057 -0,27
BIST TAŞ, TOPRAK 60.028 0,46
BIST METAL ANA 176.744 1,55
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.388 0,50
BIST MADENCİLİK 85.909 -3,95
BIST HİZMETLER 77.313 0,77
BIST ELEKTRİK 3.419 0,83
BIST ULAŞTIRMA 144.041 1,67
BIST TURİZM 7.061 0,38
BIST TİCARET 221.441 1,37
BIST İLETİŞİM 32.720 -0,55
BIST SPOR 32.812 1,25
BIST İNŞAAT 88.049 0,04
BIST MALİ 115.679 0,03
BIST BANKA 142.038 -0,09
BIST SİGORTA 284.708 0,16
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.997 -4,70
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.465 0,37
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.799 -0,37
BIST TEKNOLOJİ 82.634 -0,19
BIST BİLİŞİM 20.525 0,38
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.333 0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et