Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.649 1,47
BIST SINAİ 114.506 0,90
BIST GIDA, İÇECEK 124.710 1,36
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
04.09.2019 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|108.649
|1,47
|BIST SINAİ
|114.506
|0,90
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.710
|1,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.400
|0,72
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.729
|1,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.359
|1,44
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.751
|0,60
|BIST METAL ANA
|174.040
|0,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.682
|0,35
|BIST MADENCİLİK
|89.437
|-0,60
|BIST HİZMETLER
|76.725
|1,87
|BIST ELEKTRİK
|3.391
|2,98
|BIST ULAŞTIRMA
|141.668
|0,71
|BIST TURİZM
|7.035
|2,54
|BIST TİCARET
|218.452
|2,75
|BIST İLETİŞİM
|32.901
|1,56
|BIST SPOR
|32.407
|0,44
|BIST İNŞAAT
|88.010
|-0,04
|BIST MALİ
|115.646
|1,10
|BIST BANKA
|142.169
|1,55
|BIST SİGORTA
|284.248
|0,73
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|47.218
|6,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.151
|0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.903
|2,34
|BIST TEKNOLOJİ
|82.795
|2,51
|BIST BİLİŞİM
|20.447
|2,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.073
|-0,04
Kaynak: AA