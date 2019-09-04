04.09.2019 18:48

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 108.649 1,47 BIST SINAİ 114.506 0,90 BIST GIDA, İÇECEK 124.710 1,36 BIST TEKSTIL, DERİ 34.400 0,72 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.729 1,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.359 1,44 BIST TAŞ, TOPRAK 59.751 0,60 BIST METAL ANA 174.040 0,76 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.682 0,35 BIST MADENCİLİK 89.437 -0,60 BIST HİZMETLER 76.725 1,87 BIST ELEKTRİK 3.391 2,98 BIST ULAŞTIRMA 141.668 0,71 BIST TURİZM 7.035 2,54 BIST TİCARET 218.452 2,75 BIST İLETİŞİM 32.901 1,56 BIST SPOR 32.407 0,44 BIST İNŞAAT 88.010 -0,04 BIST MALİ 115.646 1,10 BIST BANKA 142.169 1,55 BIST SİGORTA 284.248 0,73 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.218 6,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.151 0,06 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.903 2,34 BIST TEKNOLOJİ 82.795 2,51 BIST BİLİŞİM 20.447 2,16 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.073 -0,04

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)