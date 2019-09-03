03.09.2019 18:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 107.074 1,96 BIST SINAİ 113.480 0,97 BIST GIDA, İÇECEK 123.039 -0,25 BIST TEKSTIL, DERİ 34.152 1,92 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.231 0,06 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.764 1,06 BIST TAŞ, TOPRAK 59.392 1,30 BIST METAL ANA 172.735 0,94 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.182 1,52 BIST MADENCİLİK 89.973 1,53 BIST HİZMETLER 75.313 -0,60 BIST ELEKTRİK 3.293 -0,55 BIST ULAŞTIRMA 140.671 -1,38 BIST TURİZM 6.860 0,15 BIST TİCARET 212.605 -1,74 BIST İLETİŞİM 32.397 1,38 BIST SPOR 32.264 1,81 BIST İNŞAAT 88.042 -0,47 BIST MALİ 114.393 0,86 BIST BANKA 139.997 1,38 BIST SİGORTA 282.175 1,06 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.352 -0,09 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.097 0,11 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.266 0,25 BIST TEKNOLOJİ 80.764 -0,33 BIST BİLİŞİM 20.015 0,70 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.087 1,25

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)