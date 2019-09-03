Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 107.074 1,96
BIST SINAİ 113.480 0,97
BIST GIDA, İÇECEK 123.039 -0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
03.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|107.074
|1,96
|BIST SINAİ
|113.480
|0,97
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.039
|-0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.152
|1,92
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.231
|0,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.764
|1,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.392
|1,30
|BIST METAL ANA
|172.735
|0,94
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.182
|1,52
|BIST MADENCİLİK
|89.973
|1,53
|BIST HİZMETLER
|75.313
|-0,60
|BIST ELEKTRİK
|3.293
|-0,55
|BIST ULAŞTIRMA
|140.671
|-1,38
|BIST TURİZM
|6.860
|0,15
|BIST TİCARET
|212.605
|-1,74
|BIST İLETİŞİM
|32.397
|1,38
|BIST SPOR
|32.264
|1,81
|BIST İNŞAAT
|88.042
|-0,47
|BIST MALİ
|114.393
|0,86
|BIST BANKA
|139.997
|1,38
|BIST SİGORTA
|282.175
|1,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.352
|-0,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.097
|0,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.266
|0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|80.764
|-0,33
|BIST BİLİŞİM
|20.015
|0,70
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.087
|1,25
Kaynak: AA