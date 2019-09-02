Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 105.017 1,68
BIST SINAİ 112.385 0,96
BIST GIDA, İÇECEK 123.349 -0,65
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
02.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|105.017
|1,68
|BIST SINAİ
|112.385
|0,96
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.349
|-0,65
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.510
|1,79
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.205
|1,03
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.602
|2,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.630
|1,48
|BIST METAL ANA
|171.130
|0,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|139.074
|0,90
|BIST MADENCİLİK
|88.621
|-1,59
|BIST HİZMETLER
|75.771
|0,42
|BIST ELEKTRİK
|3.311
|1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|142.633
|1,55
|BIST TURİZM
|6.850
|2,21
|BIST TİCARET
|216.374
|-0,20
|BIST İLETİŞİM
|31.957
|0,71
|BIST SPOR
|31.691
|-0,53
|BIST İNŞAAT
|88.453
|-0,18
|BIST MALİ
|113.416
|2,79
|BIST BANKA
|138.094
|3,40
|BIST SİGORTA
|279.227
|0,92
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.391
|2,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.999
|2,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.198
|1,81
|BIST TEKNOLOJİ
|81.036
|2,77
|BIST BİLİŞİM
|19.876
|1,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.665
|1,79
Kaynak: AA