02.09.2019 18:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 105.017 1,68 BIST SINAİ 112.385 0,96 BIST GIDA, İÇECEK 123.349 -0,65 BIST TEKSTIL, DERİ 33.510 1,79 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.205 1,03 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.602 2,19 BIST TAŞ, TOPRAK 58.630 1,48 BIST METAL ANA 171.130 0,72 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.074 0,90 BIST MADENCİLİK 88.621 -1,59 BIST HİZMETLER 75.771 0,42 BIST ELEKTRİK 3.311 1,15 BIST ULAŞTIRMA 142.633 1,55 BIST TURİZM 6.850 2,21 BIST TİCARET 216.374 -0,20 BIST İLETİŞİM 31.957 0,71 BIST SPOR 31.691 -0,53 BIST İNŞAAT 88.453 -0,18 BIST MALİ 113.416 2,79 BIST BANKA 138.094 3,40 BIST SİGORTA 279.227 0,92 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.391 2,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.999 2,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.198 1,81 BIST TEKNOLOJİ 81.036 2,77 BIST BİLİŞİM 19.876 1,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.665 1,79

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)