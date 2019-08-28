28.08.2019 18:32

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 102.615 0,97 BIST SINAİ 110.412 -0,47 BIST GIDA, İÇECEK 119.544 1,43 BIST TEKSTIL, DERİ 32.460 -0,13 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.244 1,61 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.474 -1,94 BIST TAŞ, TOPRAK 56.791 0,20 BIST METAL ANA 168.102 -1,21 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.164 -0,03 BIST MADENCİLİK 92.776 3,15 BIST HİZMETLER 74.503 0,45 BIST ELEKTRİK 3.232 0,61 BIST ULAŞTIRMA 140.534 -1,37 BIST TURİZM 6.661 0,00 BIST TİCARET 216.906 0,56 BIST İLETİŞİM 30.498 1,88 BIST SPOR 31.571 4,49 BIST İNŞAAT 87.493 -0,95 BIST MALİ 109.821 -0,02 BIST BANKA 132.951 -0,24 BIST SİGORTA 275.818 1,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.965 0,47 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.813 0,21 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.560 0,23 BIST TEKNOLOJİ 77.318 -1,27 BIST BİLİŞİM 19.564 0,02 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.014 2,92

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)