Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 102.615 0,97
BIST SINAİ 110.412 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 119.544 1,43
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

28.08.2019 18:32
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 102.615 0,97
BIST SINAİ 110.412 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 119.544 1,43
BIST TEKSTIL, DERİ 32.460 -0,13
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.244 1,61
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.474 -1,94
BIST TAŞ, TOPRAK 56.791 0,20
BIST METAL ANA 168.102 -1,21
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.164 -0,03
BIST MADENCİLİK 92.776 3,15
BIST HİZMETLER 74.503 0,45
BIST ELEKTRİK 3.232 0,61
BIST ULAŞTIRMA 140.534 -1,37
BIST TURİZM 6.661 0,00
BIST TİCARET 216.906 0,56
BIST İLETİŞİM 30.498 1,88
BIST SPOR 31.571 4,49
BIST İNŞAAT 87.493 -0,95
BIST MALİ 109.821 -0,02
BIST BANKA 132.951 -0,24
BIST SİGORTA 275.818 1,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.965 0,47
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.813 0,21
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.560 0,23
BIST TEKNOLOJİ 77.318 -1,27
BIST BİLİŞİM 19.564 0,02
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.014 2,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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