Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 102.615 0,97
BIST SINAİ 110.412 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 119.544 1,43
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
28.08.2019 18:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|102.615
|0,97
|BIST SINAİ
|110.412
|-0,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.544
|1,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.460
|-0,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.244
|1,61
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.474
|-1,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.791
|0,20
|BIST METAL ANA
|168.102
|-1,21
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.164
|-0,03
|BIST MADENCİLİK
|92.776
|3,15
|BIST HİZMETLER
|74.503
|0,45
|BIST ELEKTRİK
|3.232
|0,61
|BIST ULAŞTIRMA
|140.534
|-1,37
|BIST TURİZM
|6.661
|0,00
|BIST TİCARET
|216.906
|0,56
|BIST İLETİŞİM
|30.498
|1,88
|BIST SPOR
|31.571
|4,49
|BIST İNŞAAT
|87.493
|-0,95
|BIST MALİ
|109.821
|-0,02
|BIST BANKA
|132.951
|-0,24
|BIST SİGORTA
|275.818
|1,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|42.965
|0,47
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.813
|0,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.560
|0,23
|BIST TEKNOLOJİ
|77.318
|-1,27
|BIST BİLİŞİM
|19.564
|0,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.014
|2,92
Kaynak: AA