Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.634 1,50
BIST SINAİ 110.930 -0,93
BIST GIDA, İÇECEK 117.861 -2,36
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
27.08.2019 18:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|101.634
|1,50
|BIST SINAİ
|110.930
|-0,93
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.861
|-2,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.502
|-0,80
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.529
|1,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.605
|-1,88
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.676
|0,10
|BIST METAL ANA
|170.156
|0,07
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.206
|-0,30
|BIST MADENCİLİK
|89.945
|1,12
|BIST HİZMETLER
|74.169
|-1,51
|BIST ELEKTRİK
|3.213
|-0,27
|BIST ULAŞTIRMA
|142.482
|0,19
|BIST TURİZM
|6.661
|0,54
|BIST TİCARET
|215.697
|-3,00
|BIST İLETİŞİM
|29.934
|-1,98
|BIST SPOR
|30.216
|3,27
|BIST İNŞAAT
|88.332
|1,33
|BIST MALİ
|109.845
|-0,77
|BIST BANKA
|133.270
|-0,95
|BIST SİGORTA
|272.026
|0,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|42.763
|0,19
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.637
|-0,82
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.500
|0,76
|BIST TEKNOLOJİ
|78.313
|0,83
|BIST BİLİŞİM
|19.560
|-0,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.077
|0,02
Kaynak: AA