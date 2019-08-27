27.08.2019 18:32

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 101.634 1,50 BIST SINAİ 110.930 -0,93 BIST GIDA, İÇECEK 117.861 -2,36 BIST TEKSTIL, DERİ 32.502 -0,80 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.529 1,26 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.605 -1,88 BIST TAŞ, TOPRAK 56.676 0,10 BIST METAL ANA 170.156 0,07 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.206 -0,30 BIST MADENCİLİK 89.945 1,12 BIST HİZMETLER 74.169 -1,51 BIST ELEKTRİK 3.213 -0,27 BIST ULAŞTIRMA 142.482 0,19 BIST TURİZM 6.661 0,54 BIST TİCARET 215.697 -3,00 BIST İLETİŞİM 29.934 -1,98 BIST SPOR 30.216 3,27 BIST İNŞAAT 88.332 1,33 BIST MALİ 109.845 -0,77 BIST BANKA 133.270 -0,95 BIST SİGORTA 272.026 0,03 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.763 0,19 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.637 -0,82 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.500 0,76 BIST TEKNOLOJİ 78.313 0,83 BIST BİLİŞİM 19.560 -0,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.077 0,02

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)