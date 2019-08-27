Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.634 1,50
BIST SINAİ 110.930 -0,93
BIST GIDA, İÇECEK 117.861 -2,36
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

27.08.2019 18:32
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.634 1,50
BIST SINAİ 110.930 -0,93
BIST GIDA, İÇECEK 117.861 -2,36
BIST TEKSTIL, DERİ 32.502 -0,80
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.529 1,26
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.605 -1,88
BIST TAŞ, TOPRAK 56.676 0,10
BIST METAL ANA 170.156 0,07
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.206 -0,30
BIST MADENCİLİK 89.945 1,12
BIST HİZMETLER 74.169 -1,51
BIST ELEKTRİK 3.213 -0,27
BIST ULAŞTIRMA 142.482 0,19
BIST TURİZM 6.661 0,54
BIST TİCARET 215.697 -3,00
BIST İLETİŞİM 29.934 -1,98
BIST SPOR 30.216 3,27
BIST İNŞAAT 88.332 1,33
BIST MALİ 109.845 -0,77
BIST BANKA 133.270 -0,95
BIST SİGORTA 272.026 0,03
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.763 0,19
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.637 -0,82
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.500 0,76
BIST TEKNOLOJİ 78.313 0,83
BIST BİLİŞİM 19.560 -0,10
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.077 0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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