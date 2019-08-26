Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.135 0,88
BIST SINAİ 111.968 0,66
BIST GIDA, İÇECEK 120.705 -0,94
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

26.08.2019 18:36
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.135 0,88
BIST SINAİ 111.968 0,66
BIST GIDA, İÇECEK 120.705 -0,94
BIST TEKSTIL, DERİ 32.765 1,55
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.974 -0,34
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.706 1,51
BIST TAŞ, TOPRAK 56.618 0,82
BIST METAL ANA 170.035 0,75
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.610 -0,64
BIST MADENCİLİK 88.950 2,79
BIST HİZMETLER 75.309 -0,39
BIST ELEKTRİK 3.221 -0,11
BIST ULAŞTIRMA 142.208 2,72
BIST TURİZM 6.625 0,33
BIST TİCARET 222.372 -1,33
BIST İLETİŞİM 30.539 -1,80
BIST SPOR 29.260 1,03
BIST İNŞAAT 87.171 2,48
BIST MALİ 110.694 -0,26
BIST BANKA 134.543 -0,26
BIST SİGORTA 271.953 0,67
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.683 0,98
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.331 -0,42
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.300 0,20
BIST TEKNOLOJİ 77.665 0,64
BIST BİLİŞİM 19.579 -1,64
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.069 -0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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