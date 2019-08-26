Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.135 0,88
BIST SINAİ 111.968 0,66
BIST GIDA, İÇECEK 120.705 -0,94
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
26.08.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|100.135
|0,88
|BIST SINAİ
|111.968
|0,66
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.705
|-0,94
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.765
|1,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.974
|-0,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.706
|1,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.618
|0,82
|BIST METAL ANA
|170.035
|0,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.610
|-0,64
|BIST MADENCİLİK
|88.950
|2,79
|BIST HİZMETLER
|75.309
|-0,39
|BIST ELEKTRİK
|3.221
|-0,11
|BIST ULAŞTIRMA
|142.208
|2,72
|BIST TURİZM
|6.625
|0,33
|BIST TİCARET
|222.372
|-1,33
|BIST İLETİŞİM
|30.539
|-1,80
|BIST SPOR
|29.260
|1,03
|BIST İNŞAAT
|87.171
|2,48
|BIST MALİ
|110.694
|-0,26
|BIST BANKA
|134.543
|-0,26
|BIST SİGORTA
|271.953
|0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|42.683
|0,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.331
|-0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.300
|0,20
|BIST TEKNOLOJİ
|77.665
|0,64
|BIST BİLİŞİM
|19.579
|-1,64
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.069
|-0,65
Kaynak: AA