26.08.2019 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 100.135 0,88 BIST SINAİ 111.968 0,66 BIST GIDA, İÇECEK 120.705 -0,94 BIST TEKSTIL, DERİ 32.765 1,55 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.974 -0,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.706 1,51 BIST TAŞ, TOPRAK 56.618 0,82 BIST METAL ANA 170.035 0,75 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.610 -0,64 BIST MADENCİLİK 88.950 2,79 BIST HİZMETLER 75.309 -0,39 BIST ELEKTRİK 3.221 -0,11 BIST ULAŞTIRMA 142.208 2,72 BIST TURİZM 6.625 0,33 BIST TİCARET 222.372 -1,33 BIST İLETİŞİM 30.539 -1,80 BIST SPOR 29.260 1,03 BIST İNŞAAT 87.171 2,48 BIST MALİ 110.694 -0,26 BIST BANKA 134.543 -0,26 BIST SİGORTA 271.953 0,67 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.683 0,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.331 -0,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.300 0,20 BIST TEKNOLOJİ 77.665 0,64 BIST BİLİŞİM 19.579 -1,64 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.069 -0,65

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)