Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 98.081 0,05
BIST SINAİ 110.289 -0,18
BIST GIDA, İÇECEK 120.501 0,36
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
22.08.2019 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|98.081
|0,05
|BIST SINAİ
|110.289
|-0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.501
|0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.414
|-1,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.049
|-0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.552
|-1,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.352
|0,50
|BIST METAL ANA
|164.487
|1,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|135.340
|-1,54
|BIST MADENCİLİK
|86.466
|2,48
|BIST HİZMETLER
|74.707
|1,12
|BIST ELEKTRİK
|3.209
|-0,39
|BIST ULAŞTIRMA
|138.329
|2,13
|BIST TURİZM
|6.506
|-0,40
|BIST TİCARET
|221.406
|-0,40
|BIST İLETİŞİM
|30.869
|3,24
|BIST SPOR
|28.737
|0,10
|BIST İNŞAAT
|84.616
|0,90
|BIST MALİ
|107.859
|-0,69
|BIST BANKA
|130.844
|-0,61
|BIST SİGORTA
|269.004
|0,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|42.483
|-0,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.125
|-1,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.035
|0,11
|BIST TEKNOLOJİ
|76.707
|-1,97
|BIST BİLİŞİM
|19.912
|0,70
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|31.610
|1,72
Kaynak: AA