Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 98.081 0,05
BIST SINAİ 110.289 -0,18
BIST GIDA, İÇECEK 120.501 0,36
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

22.08.2019 18:44
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 98.081 0,05
BIST SINAİ 110.289 -0,18
BIST GIDA, İÇECEK 120.501 0,36
BIST TEKSTIL, DERİ 32.414 -1,05
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.049 -0,71
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.552 -1,01
BIST TAŞ, TOPRAK 55.352 0,50
BIST METAL ANA 164.487 1,27
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.340 -1,54
BIST MADENCİLİK 86.466 2,48
BIST HİZMETLER 74.707 1,12
BIST ELEKTRİK 3.209 -0,39
BIST ULAŞTIRMA 138.329 2,13
BIST TURİZM 6.506 -0,40
BIST TİCARET 221.406 -0,40
BIST İLETİŞİM 30.869 3,24
BIST SPOR 28.737 0,10
BIST İNŞAAT 84.616 0,90
BIST MALİ 107.859 -0,69
BIST BANKA 130.844 -0,61
BIST SİGORTA 269.004 0,77
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.483 -0,68
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.125 -1,06
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.035 0,11
BIST TEKNOLOJİ 76.707 -1,97
BIST BİLİŞİM 19.912 0,70
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.610 1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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