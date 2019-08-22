22.08.2019 18:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 98.081 0,05 BIST SINAİ 110.289 -0,18 BIST GIDA, İÇECEK 120.501 0,36 BIST TEKSTIL, DERİ 32.414 -1,05 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.049 -0,71 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.552 -1,01 BIST TAŞ, TOPRAK 55.352 0,50 BIST METAL ANA 164.487 1,27 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.340 -1,54 BIST MADENCİLİK 86.466 2,48 BIST HİZMETLER 74.707 1,12 BIST ELEKTRİK 3.209 -0,39 BIST ULAŞTIRMA 138.329 2,13 BIST TURİZM 6.506 -0,40 BIST TİCARET 221.406 -0,40 BIST İLETİŞİM 30.869 3,24 BIST SPOR 28.737 0,10 BIST İNŞAAT 84.616 0,90 BIST MALİ 107.859 -0,69 BIST BANKA 130.844 -0,61 BIST SİGORTA 269.004 0,77 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.483 -0,68 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.125 -1,06 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.035 0,11 BIST TEKNOLOJİ 76.707 -1,97 BIST BİLİŞİM 19.912 0,70 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.610 1,72

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)