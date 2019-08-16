Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 96.040 -0,11
BIST SINAİ 108.752 -0,91
BIST GIDA, İÇECEK 117.367 -0,70
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
16.08.2019 18:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|96.040
|-0,11
|BIST SINAİ
|108.752
|-0,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.367
|-0,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.235
|1,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.024
|-0,59
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.732
|-2,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|54.481
|-1,64
|BIST METAL ANA
|164.351
|-1,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.281
|1,11
|BIST MADENCİLİK
|89.003
|3,08
|BIST HİZMETLER
|75.218
|0,85
|BIST ELEKTRİK
|3.286
|-0,52
|BIST ULAŞTIRMA
|135.902
|-2,23
|BIST TURİZM
|6.644
|-0,76
|BIST TİCARET
|227.563
|1,57
|BIST İLETİŞİM
|30.604
|2,47
|BIST SPOR
|28.468
|-0,95
|BIST İNŞAAT
|83.442
|1,39
|BIST MALİ
|109.489
|-1,70
|BIST BANKA
|132.731
|-2,93
|BIST SİGORTA
|272.708
|0,96
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.075
|-1,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.715
|-0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.097
|-0,42
|BIST TEKNOLOJİ
|75.210
|-0,90
|BIST BİLİŞİM
|20.527
|-0,63
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|31.434
|-0,07
Kaynak: AA