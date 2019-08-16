Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 96.040 -0,11
BIST SINAİ 108.752 -0,91
BIST GIDA, İÇECEK 117.367 -0,70
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

16.08.2019 18:39
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 96.040 -0,11
BIST SINAİ 108.752 -0,91
BIST GIDA, İÇECEK 117.367 -0,70
BIST TEKSTIL, DERİ 32.235 1,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.024 -0,59
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.732 -2,30
BIST TAŞ, TOPRAK 54.481 -1,64
BIST METAL ANA 164.351 -1,87
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.281 1,11
BIST MADENCİLİK 89.003 3,08
BIST HİZMETLER 75.218 0,85
BIST ELEKTRİK 3.286 -0,52
BIST ULAŞTIRMA 135.902 -2,23
BIST TURİZM 6.644 -0,76
BIST TİCARET 227.563 1,57
BIST İLETİŞİM 30.604 2,47
BIST SPOR 28.468 -0,95
BIST İNŞAAT 83.442 1,39
BIST MALİ 109.489 -1,70
BIST BANKA 132.731 -2,93
BIST SİGORTA 272.708 0,96
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.075 -1,06
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.715 -0,06
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.097 -0,42
BIST TEKNOLOJİ 75.210 -0,90
BIST BİLİŞİM 20.527 -0,63
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.434 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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