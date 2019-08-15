15.08.2019 18:50

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.144 -0,07 BIST SINAİ 109.748 -2,70 BIST GIDA, İÇECEK 118.196 -3,45 BIST TEKSTIL, DERİ 31.777 -2,71 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.285 -0,52 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.224 -3,29 BIST TAŞ, TOPRAK 55.391 -2,19 BIST METAL ANA 167.483 -4,72 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.766 -0,10 BIST MADENCİLİK 86.343 0,70 BIST HİZMETLER 74.584 -0,49 BIST ELEKTRİK 3.303 -0,02 BIST ULAŞTIRMA 139.005 -0,54 BIST TURİZM 6.695 -0,21 BIST TİCARET 224.036 1,26 BIST İLETİŞİM 29.868 -2,76 BIST SPOR 28.740 1,26 BIST İNŞAAT 82.299 -2,88 BIST MALİ 111.388 -4,00 BIST BANKA 136.738 -5,27 BIST SİGORTA 270.118 -0,30 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.536 -3,25 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.769 -2,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.208 -1,19 BIST TEKNOLOJİ 75.897 -0,57 BIST BİLİŞİM 20.658 0,16 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.455 -2,50

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)