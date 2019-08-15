Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 96.144 -0,07
BIST SINAİ 109.748 -2,70
BIST GIDA, İÇECEK 118.196 -3,45
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
15.08.2019 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|96.144
|-0,07
|BIST SINAİ
|109.748
|-2,70
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.196
|-3,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.777
|-2,71
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.285
|-0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.224
|-3,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.391
|-2,19
|BIST METAL ANA
|167.483
|-4,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.766
|-0,10
|BIST MADENCİLİK
|86.343
|0,70
|BIST HİZMETLER
|74.584
|-0,49
|BIST ELEKTRİK
|3.303
|-0,02
|BIST ULAŞTIRMA
|139.005
|-0,54
|BIST TURİZM
|6.695
|-0,21
|BIST TİCARET
|224.036
|1,26
|BIST İLETİŞİM
|29.868
|-2,76
|BIST SPOR
|28.740
|1,26
|BIST İNŞAAT
|82.299
|-2,88
|BIST MALİ
|111.388
|-4,00
|BIST BANKA
|136.738
|-5,27
|BIST SİGORTA
|270.118
|-0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.536
|-3,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.769
|-2,60
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.208
|-1,19
|BIST TEKNOLOJİ
|75.897
|-0,57
|BIST BİLİŞİM
|20.658
|0,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|31.455
|-2,50
Kaynak: AA