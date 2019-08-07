07.08.2019 18:48

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.018 -0,56 BIST SINAİ 111.461 -1,95 BIST GIDA, İÇECEK 114.727 -0,79 BIST TEKSTIL, DERİ 31.970 -0,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.829 -0,68 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.437 -1,21 BIST TAŞ, TOPRAK 56.306 -4,28 BIST METAL ANA 175.632 -4,25 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.234 -1,86 BIST MADENCİLİK 79.303 0,59 BIST HİZMETLER 73.117 -0,82 BIST ELEKTRİK 3.232 0,13 BIST ULAŞTIRMA 135.380 -2,53 BIST TURİZM 6.584 -1,89 BIST TİCARET 215.331 1,23 BIST İLETİŞİM 29.884 -2,62 BIST SPOR 28.305 -0,59 BIST İNŞAAT 86.418 -0,75 BIST MALİ 115.011 -1,29 BIST BANKA 143.116 -0,58 BIST SİGORTA 268.471 -0,42 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.863 -4,79 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.199 -2,43 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.325 -1,57 BIST TEKNOLOJİ 77.283 -5,06 BIST BİLİŞİM 20.825 -1,34 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.809 -0,59

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)