Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.018 -0,56
BIST SINAİ 111.461 -1,95
BIST GIDA, İÇECEK 114.727 -0,79
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

07.08.2019 18:48
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.018 -0,56
BIST SINAİ 111.461 -1,95
BIST GIDA, İÇECEK 114.727 -0,79
BIST TEKSTIL, DERİ 31.970 -0,67
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.829 -0,68
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.437 -1,21
BIST TAŞ, TOPRAK 56.306 -4,28
BIST METAL ANA 175.632 -4,25
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.234 -1,86
BIST MADENCİLİK 79.303 0,59
BIST HİZMETLER 73.117 -0,82
BIST ELEKTRİK 3.232 0,13
BIST ULAŞTIRMA 135.380 -2,53
BIST TURİZM 6.584 -1,89
BIST TİCARET 215.331 1,23
BIST İLETİŞİM 29.884 -2,62
BIST SPOR 28.305 -0,59
BIST İNŞAAT 86.418 -0,75
BIST MALİ 115.011 -1,29
BIST BANKA 143.116 -0,58
BIST SİGORTA 268.471 -0,42
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.863 -4,79
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.199 -2,43
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.325 -1,57
BIST TEKNOLOJİ 77.283 -5,06
BIST BİLİŞİM 20.825 -1,34
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.809 -0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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