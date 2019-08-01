Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 93.123 0,36
BIST SINAİ 116.767 0,51
BIST GIDA, İÇECEK 116.926 0,80
BIST TEKSTIL, DERİ 33.

1.08.2019 18:36
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 93.123 0,36
BIST SINAİ 116.767 0,51
BIST GIDA, İÇECEK 116.926 0,80
BIST TEKSTIL, DERİ 33.441 -0,29
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.172 -0,47
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.202 1,72
BIST TAŞ, TOPRAK 60.243 -0,76
BIST METAL ANA 190.236 -0,64
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.299 -0,09
BIST MADENCİLİK 76.662 0,42
BIST HİZMETLER 75.055 -0,35
BIST ELEKTRİK 3.305 0,52
BIST ULAŞTIRMA 139.487 0,21
BIST TURİZM 6.730 0,37
BIST TİCARET 215.887 0,38
BIST İLETİŞİM 31.580 -1,57
BIST SPOR 28.498 0,40
BIST İNŞAAT 91.019 -1,65
BIST MALİ 118.593 -0,71
BIST BANKA 145.211 -1,42
BIST SİGORTA 268.642 -0,84
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.897 -0,95
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.717 0,22
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.558 0,57
BIST TEKNOLOJİ 85.324 2,43
BIST BİLİŞİM 21.817 -0,37
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.671 3,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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