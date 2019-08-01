Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 93.123 0,36 BIST SINAİ 116.767 0,51 BIST GIDA, İÇECEK 116.926 0,80 BIST TEKSTIL, DERİ 33.441 -0,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.172 -0,47 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.202 1,72 BIST TAŞ, TOPRAK 60.243 -0,76 BIST METAL ANA 190.236 -0,64 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.299 -0,09 BIST MADENCİLİK 76.662 0,42 BIST HİZMETLER 75.055 -0,35 BIST ELEKTRİK 3.305 0,52 BIST ULAŞTIRMA 139.487 0,21 BIST TURİZM 6.730 0,37 BIST TİCARET 215.887 0,38 BIST İLETİŞİM 31.580 -1,57 BIST SPOR 28.498 0,40 BIST İNŞAAT 91.019 -1,65 BIST MALİ 118.593 -0,71 BIST BANKA 145.211 -1,42 BIST SİGORTA 268.642 -0,84 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.897 -0,95 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.717 0,22 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.558 0,57 BIST TEKNOLOJİ 85.324 2,43 BIST BİLİŞİM 21.817 -0,37 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.671 3,46

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)