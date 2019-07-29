Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.983 0,62 BIST SINAİ 117.425 0,46 BIST GIDA, İÇECEK 116.157 0,20 BIST TEKSTIL, DERİ 33.306 -0,43 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.385 0,98 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.267 1,24 BIST TAŞ, TOPRAK 61.691 0,92 BIST METAL ANA 196.638 -0,13 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.940 -0,67 BIST MADENCİLİK 76.358 2,12 BIST HİZMETLER 75.971 0,31 BIST ELEKTRİK 3.370 0,48 BIST ULAŞTIRMA 141.415 -0,21 BIST TURİZM 6.791 1,15 BIST TİCARET 213.160 -0,56 BIST İLETİŞİM 33.477 1,99 BIST SPOR 28.741 1,81 BIST İNŞAAT 88.243 -0,43 BIST MALİ 120.973 0,48 BIST BANKA 149.683 0,64 BIST SİGORTA 271.037 0,89 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.421 -0,11 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.045 0,21 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.014 0,42 BIST TEKNOLOJİ 85.848 4,13 BIST BİLİŞİM 21.591 1,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 30.147 3,89

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)