Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 90.749 -0,39
BIST SINAİ 114.840 -0,63
BIST GIDA, İÇECEK 112.688 -0,02
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|90.749
|-0,39
|BIST SINAİ
|114.840
|-0,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.688
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.688
|-0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.923
|-1,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.020
|-1,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.564
|-0,40
|BIST METAL ANA
|195.700
|-0,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.611
|-0,05
|BIST MADENCİLİK
|74.210
|0,50
|BIST HİZMETLER
|74.985
|-0,26
|BIST ELEKTRİK
|3.307
|0,07
|BIST ULAŞTIRMA
|142.773
|-1,49
|BIST TURİZM
|6.735
|-1,84
|BIST TİCARET
|210.195
|0,44
|BIST İLETİŞİM
|32.468
|-0,63
|BIST SPOR
|28.413
|-0,85
|BIST İNŞAAT
|89.268
|1,22
|BIST MALİ
|118.188
|-0,85
|BIST BANKA
|145.349
|-0,89
|BIST SİGORTA
|273.672
|1,56
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.134
|-2,90
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.468
|-1,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.809
|2,15
|BIST TEKNOLOJİ
|79.643
|-0,61
|BIST BİLİŞİM
|21.254
|0,21
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.265
|0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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