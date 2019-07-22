Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 90.749 -0,39 BIST SINAİ 114.840 -0,63 BIST GIDA, İÇECEK 112.688 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 32.688 -0,41 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.923 -1,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.020 -1,43 BIST TAŞ, TOPRAK 60.564 -0,40 BIST METAL ANA 195.700 -0,58 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.611 -0,05 BIST MADENCİLİK 74.210 0,50 BIST HİZMETLER 74.985 -0,26 BIST ELEKTRİK 3.307 0,07 BIST ULAŞTIRMA 142.773 -1,49 BIST TURİZM 6.735 -1,84 BIST TİCARET 210.195 0,44 BIST İLETİŞİM 32.468 -0,63 BIST SPOR 28.413 -0,85 BIST İNŞAAT 89.268 1,22 BIST MALİ 118.188 -0,85 BIST BANKA 145.349 -0,89 BIST SİGORTA 273.672 1,56 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.134 -2,90 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.468 -1,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.809 2,15 BIST TEKNOLOJİ 79.643 -0,61 BIST BİLİŞİM 21.254 0,21 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.265 0,75

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)