Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 89.041 0,83 BIST SINAİ 111.003 1,24 BIST GIDA, İÇECEK 108.478 -0,15 BIST TEKSTIL, DERİ 31.559 0,92 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.815 0,86 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.666 1,30 BIST TAŞ, TOPRAK 59.147 1,49 BIST METAL ANA 188.454 1,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.886 1,57 BIST MADENCİLİK 69.040 0,58 BIST HİZMETLER 73.531 1,23 BIST ELEKTRİK 3.252 1,40 BIST ULAŞTIRMA 139.149 3,62 BIST TURİZM 6.627 0,77 BIST TİCARET 202.905 1,07 BIST İLETİŞİM 32.545 0,12 BIST SPOR 27.857 1,27 BIST İNŞAAT 89.194 0,59 BIST MALİ 114.392 0,50 BIST BANKA 139.381 -0,69 BIST SİGORTA 267.367 0,92 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.784 0,17 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.962 2,41 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.726 0,89 BIST TEKNOLOJİ 75.474 1,79 BIST BİLİŞİM 20.308 0,71 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.543 -0,07

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)