Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 89.041 0,83
BIST SINAİ 111.003 1,24
BIST GIDA, İÇECEK 108.478 -0,15
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|89.041
|0,83
|BIST SINAİ
|111.003
|1,24
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.478
|-0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.559
|0,92
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.815
|0,86
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.666
|1,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.147
|1,49
|BIST METAL ANA
|188.454
|1,80
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.886
|1,57
|BIST MADENCİLİK
|69.040
|0,58
|BIST HİZMETLER
|73.531
|1,23
|BIST ELEKTRİK
|3.252
|1,40
|BIST ULAŞTIRMA
|139.149
|3,62
|BIST TURİZM
|6.627
|0,77
|BIST TİCARET
|202.905
|1,07
|BIST İLETİŞİM
|32.545
|0,12
|BIST SPOR
|27.857
|1,27
|BIST İNŞAAT
|89.194
|0,59
|BIST MALİ
|114.392
|0,50
|BIST BANKA
|139.381
|-0,69
|BIST SİGORTA
|267.367
|0,92
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.784
|0,17
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.962
|2,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.726
|0,89
|BIST TEKNOLOJİ
|75.474
|1,79
|BIST BİLİŞİM
|20.308
|0,71
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.543
|-0,07
Kaynak: AA
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