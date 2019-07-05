Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.895 0,39 BIST SINAİ 110.342 -1,16 BIST GIDA, İÇECEK 110.834 0,05 BIST TEKSTIL, DERİ 31.354 0,55 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.367 1,18 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.314 -0,84 BIST TAŞ, TOPRAK 60.594 -0,95 BIST METAL ANA 192.977 -2,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.324 -1,03 BIST MADENCİLİK 67.363 -3,62 BIST HİZMETLER 73.239 -0,90 BIST ELEKTRİK 3.235 -0,20 BIST ULAŞTIRMA 146.837 -0,59 BIST TURİZM 6.630 -0,55 BIST TİCARET 199.509 -0,54 BIST İLETİŞİM 31.505 -2,67 BIST SPOR 28.653 1,30 BIST İNŞAAT 88.649 3,02 BIST MALİ 119.085 1,94 BIST BANKA 149.408 3,80 BIST SİGORTA 266.234 0,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.902 -1,04 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.718 -0,54 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.322 -0,81 BIST TEKNOLOJİ 79.014 -0,86 BIST BİLİŞİM 20.427 -0,44 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.719 1,22

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)