Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.895 0,39
BIST SINAİ 110.342 -1,16
BIST GIDA, İÇECEK 110.834 0,05
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|88.895
|0,39
|BIST SINAİ
|110.342
|-1,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.834
|0,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.354
|0,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.367
|1,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.314
|-0,84
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.594
|-0,95
|BIST METAL ANA
|192.977
|-2,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.324
|-1,03
|BIST MADENCİLİK
|67.363
|-3,62
|BIST HİZMETLER
|73.239
|-0,90
|BIST ELEKTRİK
|3.235
|-0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|146.837
|-0,59
|BIST TURİZM
|6.630
|-0,55
|BIST TİCARET
|199.509
|-0,54
|BIST İLETİŞİM
|31.505
|-2,67
|BIST SPOR
|28.653
|1,30
|BIST İNŞAAT
|88.649
|3,02
|BIST MALİ
|119.085
|1,94
|BIST BANKA
|149.408
|3,80
|BIST SİGORTA
|266.234
|0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|53.902
|-1,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.718
|-0,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.322
|-0,81
|BIST TEKNOLOJİ
|79.014
|-0,86
|BIST BİLİŞİM
|20.427
|-0,44
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.719
|1,22
Kaynak: AA
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