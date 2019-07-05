Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.895 0,39
BIST SINAİ 110.342 -1,16
BIST GIDA, İÇECEK 110.834 0,05
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.895 0,39
BIST SINAİ 110.342 -1,16
BIST GIDA, İÇECEK 110.834 0,05
BIST TEKSTIL, DERİ 31.354 0,55
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.367 1,18
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.314 -0,84
BIST TAŞ, TOPRAK 60.594 -0,95
BIST METAL ANA 192.977 -2,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.324 -1,03
BIST MADENCİLİK 67.363 -3,62
BIST HİZMETLER 73.239 -0,90
BIST ELEKTRİK 3.235 -0,20
BIST ULAŞTIRMA 146.837 -0,59
BIST TURİZM 6.630 -0,55
BIST TİCARET 199.509 -0,54
BIST İLETİŞİM 31.505 -2,67
BIST SPOR 28.653 1,30
BIST İNŞAAT 88.649 3,02
BIST MALİ 119.085 1,94
BIST BANKA 149.408 3,80
BIST SİGORTA 266.234 0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.902 -1,04
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.718 -0,54
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.322 -0,81
BIST TEKNOLOJİ 79.014 -0,86
BIST BİLİŞİM 20.427 -0,44
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.719 1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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