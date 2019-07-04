Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.552 0,34 BIST SINAİ 111.642 -0,54 BIST GIDA, İÇECEK 110.784 -1,61 BIST TEKSTIL, DERİ 31.182 -0,58 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.861 -0,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.193 0,06 BIST TAŞ, TOPRAK 61.177 0,63 BIST METAL ANA 197.237 -0,24 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.800 -1,21 BIST MADENCİLİK 69.896 -1,72 BIST HİZMETLER 73.901 0,62 BIST ELEKTRİK 3.242 0,58 BIST ULAŞTIRMA 147.715 1,56 BIST TURİZM 6.666 -0,48 BIST TİCARET 200.594 0,98 BIST İLETİŞİM 32.371 0,25 BIST SPOR 28.284 -1,77 BIST İNŞAAT 86.049 -1,29 BIST MALİ 116.820 0,16 BIST BANKA 143.941 0,65 BIST SİGORTA 265.592 -0,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.471 -3,80 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.194 -0,61 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.538 0,37 BIST TEKNOLOJİ 79.696 -0,92 BIST BİLİŞİM 20.517 -1,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.396 -1,25

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)