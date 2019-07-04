Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.552 0,34
BIST SINAİ 111.642 -0,54
BIST GIDA, İÇECEK 110.784 -1,61
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|88.552
|0,34
|BIST SINAİ
|111.642
|-0,54
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.784
|-1,61
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.182
|-0,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.861
|-0,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.193
|0,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.177
|0,63
|BIST METAL ANA
|197.237
|-0,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.800
|-1,21
|BIST MADENCİLİK
|69.896
|-1,72
|BIST HİZMETLER
|73.901
|0,62
|BIST ELEKTRİK
|3.242
|0,58
|BIST ULAŞTIRMA
|147.715
|1,56
|BIST TURİZM
|6.666
|-0,48
|BIST TİCARET
|200.594
|0,98
|BIST İLETİŞİM
|32.371
|0,25
|BIST SPOR
|28.284
|-1,77
|BIST İNŞAAT
|86.049
|-1,29
|BIST MALİ
|116.820
|0,16
|BIST BANKA
|143.941
|0,65
|BIST SİGORTA
|265.592
|-0,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|54.471
|-3,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.194
|-0,61
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.538
|0,37
|BIST TEKNOLOJİ
|79.696
|-0,92
|BIST BİLİŞİM
|20.517
|-1,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.396
|-1,25
Kaynak: AA
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