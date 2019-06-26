Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 85.649 0,00 BIST SINAİ 110.362 -0,47 BIST GIDA, İÇECEK 109.907 -0,71 BIST TEKSTIL, DERİ 31.382 0,26 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.898 -0,62 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.922 -0,44 BIST TAŞ, TOPRAK 58.956 -0,83 BIST METAL ANA 194.351 -0,36 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.782 -0,42 BIST MADENCİLİK 74.280 -0,60 BIST HİZMETLER 68.529 -0,63 BIST ELEKTRİK 2.994 1,20 BIST ULAŞTIRMA 136.283 -1,76 BIST TURİZM 6.423 -0,59 BIST TİCARET 179.789 -0,38 BIST İLETİŞİM 30.761 -1,01 BIST SPOR 27.469 -1,33 BIST İNŞAAT 84.328 2,45 BIST MALİ 110.764 -0,68 BIST BANKA 132.726 -1,04 BIST SİGORTA 268.705 -0,23 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.825 -5,53 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.782 -0,23 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.571 0,12 BIST TEKNOLOJİ 77.783 -1,40 BIST BİLİŞİM 20.291 -1,25 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.166 -0,37

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)