Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.649 0,00
BIST SINAİ 110.362 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 109.907 -0,71
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.649 0,00
BIST SINAİ 110.362 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 109.907 -0,71
BIST TEKSTIL, DERİ 31.382 0,26
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.898 -0,62
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.922 -0,44
BIST TAŞ, TOPRAK 58.956 -0,83
BIST METAL ANA 194.351 -0,36
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.782 -0,42
BIST MADENCİLİK 74.280 -0,60
BIST HİZMETLER 68.529 -0,63
BIST ELEKTRİK 2.994 1,20
BIST ULAŞTIRMA 136.283 -1,76
BIST TURİZM 6.423 -0,59
BIST TİCARET 179.789 -0,38
BIST İLETİŞİM 30.761 -1,01
BIST SPOR 27.469 -1,33
BIST İNŞAAT 84.328 2,45
BIST MALİ 110.764 -0,68
BIST BANKA 132.726 -1,04
BIST SİGORTA 268.705 -0,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.825 -5,53
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.782 -0,23
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.571 0,12
BIST TEKNOLOJİ 77.783 -1,40
BIST BİLİŞİM 20.291 -1,25
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.166 -0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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