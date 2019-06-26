Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.649 0,00
BIST SINAİ 110.362 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 109.907 -0,71
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|85.649
|0,00
|BIST SINAİ
|110.362
|-0,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|109.907
|-0,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.382
|0,26
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|41.898
|-0,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|102.922
|-0,44
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.956
|-0,83
|BIST METAL ANA
|194.351
|-0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.782
|-0,42
|BIST MADENCİLİK
|74.280
|-0,60
|BIST HİZMETLER
|68.529
|-0,63
|BIST ELEKTRİK
|2.994
|1,20
|BIST ULAŞTIRMA
|136.283
|-1,76
|BIST TURİZM
|6.423
|-0,59
|BIST TİCARET
|179.789
|-0,38
|BIST İLETİŞİM
|30.761
|-1,01
|BIST SPOR
|27.469
|-1,33
|BIST İNŞAAT
|84.328
|2,45
|BIST MALİ
|110.764
|-0,68
|BIST BANKA
|132.726
|-1,04
|BIST SİGORTA
|268.705
|-0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.825
|-5,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.782
|-0,23
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.571
|0,12
|BIST TEKNOLOJİ
|77.783
|-1,40
|BIST BİLİŞİM
|20.291
|-1,25
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.166
|-0,37
Kaynak: AA
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