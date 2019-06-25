Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.649 -0,24
BIST SINAİ 110.888 0,70
BIST GIDA, İÇECEK 110.696 1,41
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|85.649
|-0,24
|BIST SINAİ
|110.888
|0,70
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.696
|1,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.301
|-0,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.159
|0,68
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.380
|0,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.447
|0,82
|BIST METAL ANA
|195.047
|0,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.382
|1,16
|BIST MADENCİLİK
|74.724
|-0,01
|BIST HİZMETLER
|68.960
|-0,32
|BIST ELEKTRİK
|2.958
|-0,11
|BIST ULAŞTIRMA
|138.725
|-0,41
|BIST TURİZM
|6.461
|-0,50
|BIST TİCARET
|180.472
|-0,49
|BIST İLETİŞİM
|31.076
|-0,57
|BIST SPOR
|27.838
|3,00
|BIST İNŞAAT
|82.310
|1,79
|BIST MALİ
|111.524
|0,35
|BIST BANKA
|134.120
|0,29
|BIST SİGORTA
|269.316
|-0,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|60.152
|-5,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.978
|0,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.540
|0,15
|BIST TEKNOLOJİ
|78.887
|0,04
|BIST BİLİŞİM
|20.548
|1,44
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.263
|-0,51
Kaynak: AA