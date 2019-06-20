Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.646 0,63
BIST SINAİ 109.872 -0,25
BIST GIDA, İÇECEK 109.829 0,40
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|83.646
|0,63
|BIST SINAİ
|109.872
|-0,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|109.829
|0,40
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.151
|0,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.316
|0,74
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.325
|-2,00
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.093
|0,78
|BIST METAL ANA
|191.523
|0,95
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|139.682
|0,23
|BIST MADENCİLİK
|71.877
|0,66
|BIST HİZMETLER
|69.054
|-0,49
|BIST ELEKTRİK
|2.986
|-0,65
|BIST ULAŞTIRMA
|140.929
|-0,55
|BIST TURİZM
|6.457
|0,69
|BIST TİCARET
|183.163
|-1,24
|BIST İLETİŞİM
|30.468
|0,19
|BIST SPOR
|26.634
|0,87
|BIST İNŞAAT
|80.071
|-0,02
|BIST MALİ
|108.739
|0,32
|BIST BANKA
|128.783
|1,13
|BIST SİGORTA
|270.597
|0,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.684
|-0,85
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.165
|-0,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.475
|-0,24
|BIST TEKNOLOJİ
|78.231
|0,58
|BIST BİLİŞİM
|19.974
|1,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.964
|0,27
Kaynak: AA
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