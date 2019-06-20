Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.646 0,63 BIST SINAİ 109.872 -0,25 BIST GIDA, İÇECEK 109.829 0,40 BIST TEKSTIL, DERİ 31.151 0,99 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.316 0,74 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.325 -2,00 BIST TAŞ, TOPRAK 58.093 0,78 BIST METAL ANA 191.523 0,95 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.682 0,23 BIST MADENCİLİK 71.877 0,66 BIST HİZMETLER 69.054 -0,49 BIST ELEKTRİK 2.986 -0,65 BIST ULAŞTIRMA 140.929 -0,55 BIST TURİZM 6.457 0,69 BIST TİCARET 183.163 -1,24 BIST İLETİŞİM 30.468 0,19 BIST SPOR 26.634 0,87 BIST İNŞAAT 80.071 -0,02 BIST MALİ 108.739 0,32 BIST BANKA 128.783 1,13 BIST SİGORTA 270.597 0,09 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.684 -0,85 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.165 -0,76 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.475 -0,24 BIST TEKNOLOJİ 78.231 0,58 BIST BİLİŞİM 19.974 1,41 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.964 0,27

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)