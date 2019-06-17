Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.428 0,93 BIST SINAİ 108.836 0,93 BIST GIDA, İÇECEK 105.563 0,60 BIST TEKSTIL, DERİ 30.509 0,46 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.624 0,16 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.772 1,19 BIST TAŞ, TOPRAK 57.566 1,42 BIST METAL ANA 188.235 -0,02 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.740 1,79 BIST MADENCİLİK 72.722 0,73 BIST HİZMETLER 68.720 1,08 BIST ELEKTRİK 2.996 0,49 BIST ULAŞTIRMA 140.539 2,72 BIST TURİZM 6.460 1,31 BIST TİCARET 183.117 0,79 BIST İLETİŞİM 30.117 0,37 BIST SPOR 26.472 0,48 BIST İNŞAAT 79.737 1,30 BIST MALİ 104.767 2,29 BIST BANKA 121.701 3,11 BIST SİGORTA 270.958 0,23 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 75.097 -1,95 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.824 1,59 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.012 0,61 BIST TEKNOLOJİ 77.712 2,27 BIST BİLİŞİM 18.998 1,71 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.223 1,66

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)