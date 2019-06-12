Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.113 -0,07
BIST SINAİ 110.015 -0,26
BIST GIDA, İÇECEK 107.793 0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|83.113
|-0,07
|BIST SINAİ
|110.015
|-0,26
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.793
|0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.003
|-0,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.854
|0,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.058
|-1,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.754
|0,27
|BIST METAL ANA
|193.651
|-1,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.792
|1,61
|BIST MADENCİLİK
|72.220
|2,01
|BIST HİZMETLER
|68.443
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|3.015
|-0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|138.547
|0,47
|BIST TURİZM
|6.369
|1,01
|BIST TİCARET
|181.374
|-0,24
|BIST İLETİŞİM
|30.261
|1,14
|BIST SPOR
|27.158
|0,43
|BIST İNŞAAT
|79.295
|-1,82
|BIST MALİ
|104.863
|-0,42
|BIST BANKA
|122.139
|-0,94
|BIST SİGORTA
|267.791
|-0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|77.148
|-4,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.182
|0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.723
|0,52
|BIST TEKNOLOJİ
|79.638
|0,68
|BIST BİLİŞİM
|19.131
|-0,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.938
|0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA