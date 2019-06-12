Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.113 -0,07
BIST SINAİ 110.015 -0,26
BIST GIDA, İÇECEK 107.793 0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.113 -0,07
BIST SINAİ 110.015 -0,26
BIST GIDA, İÇECEK 107.793 0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 31.003 -0,40
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.854 0,31
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.058 -1,23
BIST TAŞ, TOPRAK 57.754 0,27
BIST METAL ANA 193.651 -1,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.792 1,61
BIST MADENCİLİK 72.220 2,01
BIST HİZMETLER 68.443 0,17
BIST ELEKTRİK 3.015 -0,24
BIST ULAŞTIRMA 138.547 0,47
BIST TURİZM 6.369 1,01
BIST TİCARET 181.374 -0,24
BIST İLETİŞİM 30.261 1,14
BIST SPOR 27.158 0,43
BIST İNŞAAT 79.295 -1,82
BIST MALİ 104.863 -0,42
BIST BANKA 122.139 -0,94
BIST SİGORTA 267.791 -0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.148 -4,27
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.182 0,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.723 0,52
BIST TEKNOLOJİ 79.638 0,68
BIST BİLİŞİM 19.131 -0,16
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.938 0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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