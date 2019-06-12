Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.113 -0,07 BIST SINAİ 110.015 -0,26 BIST GIDA, İÇECEK 107.793 0,22 BIST TEKSTIL, DERİ 31.003 -0,40 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.854 0,31 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.058 -1,23 BIST TAŞ, TOPRAK 57.754 0,27 BIST METAL ANA 193.651 -1,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.792 1,61 BIST MADENCİLİK 72.220 2,01 BIST HİZMETLER 68.443 0,17 BIST ELEKTRİK 3.015 -0,24 BIST ULAŞTIRMA 138.547 0,47 BIST TURİZM 6.369 1,01 BIST TİCARET 181.374 -0,24 BIST İLETİŞİM 30.261 1,14 BIST SPOR 27.158 0,43 BIST İNŞAAT 79.295 -1,82 BIST MALİ 104.863 -0,42 BIST BANKA 122.139 -0,94 BIST SİGORTA 267.791 -0,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.148 -4,27 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.182 0,26 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.723 0,52 BIST TEKNOLOJİ 79.638 0,68 BIST BİLİŞİM 19.131 -0,16 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.938 0,48

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)