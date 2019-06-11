Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.173 -0,21 BIST SINAİ 110.307 -0,67 BIST GIDA, İÇECEK 107.553 -0,64 BIST TEKSTIL, DERİ 31.127 -0,96 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.720 -0,07 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.400 -1,32 BIST TAŞ, TOPRAK 57.596 -0,93 BIST METAL ANA 195.917 0,58 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.698 -0,82 BIST MADENCİLİK 70.798 -1,24 BIST HİZMETLER 68.325 -2,00 BIST ELEKTRİK 3.022 -1,52 BIST ULAŞTIRMA 137.906 -2,26 BIST TURİZM 6.305 -1,34 BIST TİCARET 181.810 -1,80 BIST İLETİŞİM 29.921 -2,49 BIST SPOR 27.043 -0,45 BIST İNŞAAT 80.767 -1,24 BIST MALİ 105.305 -1,28 BIST BANKA 123.304 -1,27 BIST SİGORTA 268.428 -0,38 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.591 -0,85 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.965 -1,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.592 0,15 BIST TEKNOLOJİ 79.097 -2,53 BIST BİLİŞİM 19.162 -0,07 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.819 0,71

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)