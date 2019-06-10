Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.347 0,87
BIST SINAİ 111.052 0,92
BIST GIDA, İÇECEK 108.241 -0,19
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|83.347
|0,87
|BIST SINAİ
|111.052
|0,92
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.241
|-0,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.429
|2,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.750
|1,86
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.864
|0,75
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.138
|1,26
|BIST METAL ANA
|194.792
|2,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|130.769
|-0,06
|BIST MADENCİLİK
|71.684
|1,18
|BIST HİZMETLER
|69.716
|-0,48
|BIST ELEKTRİK
|3.068
|0,68
|BIST ULAŞTIRMA
|141.098
|1,43
|BIST TURİZM
|6.390
|0,91
|BIST TİCARET
|185.134
|-1,44
|BIST İLETİŞİM
|30.685
|-1,24
|BIST SPOR
|27.164
|1,93
|BIST İNŞAAT
|81.785
|0,33
|BIST MALİ
|106.667
|0,36
|BIST BANKA
|124.890
|0,62
|BIST SİGORTA
|269.447
|-0,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.284
|-2,42
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.332
|-0,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.552
|1,53
|BIST TEKNOLOJİ
|81.151
|1,84
|BIST BİLİŞİM
|19.176
|1,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.643
|0,73
Kaynak: AA