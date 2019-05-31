Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 81.392 1,76
BIST SINAİ 108.338 0,88
BIST GIDA, İÇECEK 105.009 -0,81
BIST TEKSTIL, DERİ 29.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 81.392 1,76
BIST SINAİ 108.338 0,88
BIST GIDA, İÇECEK 105.009 -0,81
BIST TEKSTIL, DERİ 29.725 1,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.792 0,01
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.554 3,17
BIST TAŞ, TOPRAK 56.402 -0,62
BIST METAL ANA 184.654 -1,10
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.488 0,87
BIST MADENCİLİK 66.968 0,08
BIST HİZMETLER 66.938 0,21
BIST ELEKTRİK 2.983 1,94
BIST ULAŞTIRMA 133.167 0,79
BIST TURİZM 6.163 0,20
BIST TİCARET 182.832 -0,17
BIST İLETİŞİM 28.450 0,04
BIST SPOR 26.510 -2,67
BIST İNŞAAT 81.113 1,00
BIST MALİ 101.923 0,63
BIST BANKA 117.905 0,30
BIST SİGORTA 268.240 -0,04
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.879 -2,16
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.305 1,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.067 1,25
BIST TEKNOLOJİ 77.787 1,63
BIST BİLİŞİM 18.309 2,51
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.989 0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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