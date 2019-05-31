Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 81.392 1,76 BIST SINAİ 108.338 0,88 BIST GIDA, İÇECEK 105.009 -0,81 BIST TEKSTIL, DERİ 29.725 1,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.792 0,01 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.554 3,17 BIST TAŞ, TOPRAK 56.402 -0,62 BIST METAL ANA 184.654 -1,10 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.488 0,87 BIST MADENCİLİK 66.968 0,08 BIST HİZMETLER 66.938 0,21 BIST ELEKTRİK 2.983 1,94 BIST ULAŞTIRMA 133.167 0,79 BIST TURİZM 6.163 0,20 BIST TİCARET 182.832 -0,17 BIST İLETİŞİM 28.450 0,04 BIST SPOR 26.510 -2,67 BIST İNŞAAT 81.113 1,00 BIST MALİ 101.923 0,63 BIST BANKA 117.905 0,30 BIST SİGORTA 268.240 -0,04 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.879 -2,16 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.305 1,09 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.067 1,25 BIST TEKNOLOJİ 77.787 1,63 BIST BİLİŞİM 18.309 2,51 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.989 0,40

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)