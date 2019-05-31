Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 81.392 1,76
BIST SINAİ 108.338 0,88
BIST GIDA, İÇECEK 105.009 -0,81
BIST TEKSTIL, DERİ 29.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|81.392
|1,76
|BIST SINAİ
|108.338
|0,88
|BIST GIDA, İÇECEK
|105.009
|-0,81
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.725
|1,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|40.792
|0,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.554
|3,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.402
|-0,62
|BIST METAL ANA
|184.654
|-1,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|127.488
|0,87
|BIST MADENCİLİK
|66.968
|0,08
|BIST HİZMETLER
|66.938
|0,21
|BIST ELEKTRİK
|2.983
|1,94
|BIST ULAŞTIRMA
|133.167
|0,79
|BIST TURİZM
|6.163
|0,20
|BIST TİCARET
|182.832
|-0,17
|BIST İLETİŞİM
|28.450
|0,04
|BIST SPOR
|26.510
|-2,67
|BIST İNŞAAT
|81.113
|1,00
|BIST MALİ
|101.923
|0,63
|BIST BANKA
|117.905
|0,30
|BIST SİGORTA
|268.240
|-0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.879
|-2,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.305
|1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.067
|1,25
|BIST TEKNOLOJİ
|77.787
|1,63
|BIST BİLİŞİM
|18.309
|2,51
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.989
|0,40
Kaynak: AA