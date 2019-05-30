Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.984 1,11 BIST SINAİ 107.398 2,62 BIST GIDA, İÇECEK 105.868 3,76 BIST TEKSTIL, DERİ 29.361 1,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.788 0,57 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.128 3,22 BIST TAŞ, TOPRAK 56.752 2,39 BIST METAL ANA 186.716 1,61 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.395 2,07 BIST MADENCİLİK 66.917 3,36 BIST HİZMETLER 66.800 2,80 BIST ELEKTRİK 2.926 2,45 BIST ULAŞTIRMA 132.121 3,03 BIST TURİZM 6.151 1,60 BIST TİCARET 183.137 3,77 BIST İLETİŞİM 28.440 1,84 BIST SPOR 27.236 2,32 BIST İNŞAAT 80.313 1,70 BIST MALİ 101.287 3,64 BIST BANKA 117.554 4,54 BIST SİGORTA 268.356 0,87 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.709 5,79 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.420 2,75 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.758 2,15 BIST TEKNOLOJİ 76.543 3,22 BIST BİLİŞİM 17.860 1,11 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.893 1,60

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)