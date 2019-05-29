Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 79.106 -2,17
BIST SINAİ 104.657 0,47
BIST GIDA, İÇECEK 102.028 0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 29.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|79.106
|-2,17
|BIST SINAİ
|104.657
|0,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|102.028
|0,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.069
|-0,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|40.557
|-0,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.750
|0,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.428
|-1,17
|BIST METAL ANA
|183.753
|0,77
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|123.827
|1,01
|BIST MADENCİLİK
|64.741
|-1,04
|BIST HİZMETLER
|64.980
|1,28
|BIST ELEKTRİK
|2.856
|-0,53
|BIST ULAŞTIRMA
|128.232
|0,33
|BIST TURİZM
|6.054
|-0,91
|BIST TİCARET
|176.487
|1,66
|BIST İLETİŞİM
|27.927
|2,01
|BIST SPOR
|26.620
|3,36
|BIST İNŞAAT
|78.972
|-0,12
|BIST MALİ
|97.728
|-0,08
|BIST BANKA
|112.449
|-0,75
|BIST SİGORTA
|266.039
|1,88
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|80.071
|-3,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.244
|1,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|24.236
|-1,18
|BIST TEKNOLOJİ
|74.156
|0,34
|BIST BİLİŞİM
|17.664
|1,60
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.517
|0,33
Kaynak: AA
Binali Yıldırım: İstanbul'da motosikletlilere köprüler bedava olacak, doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak