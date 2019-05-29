Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 79.106 -2,17
BIST SINAİ 104.657 0,47
BIST GIDA, İÇECEK 102.028 0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 29.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 79.106 -2,17
BIST SINAİ 104.657 0,47
BIST GIDA, İÇECEK 102.028 0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 29.069 -0,99
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.557 -0,09
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.750 0,62
BIST TAŞ, TOPRAK 55.428 -1,17
BIST METAL ANA 183.753 0,77
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.827 1,01
BIST MADENCİLİK 64.741 -1,04
BIST HİZMETLER 64.980 1,28
BIST ELEKTRİK 2.856 -0,53
BIST ULAŞTIRMA 128.232 0,33
BIST TURİZM 6.054 -0,91
BIST TİCARET 176.487 1,66
BIST İLETİŞİM 27.927 2,01
BIST SPOR 26.620 3,36
BIST İNŞAAT 78.972 -0,12
BIST MALİ 97.728 -0,08
BIST BANKA 112.449 -0,75
BIST SİGORTA 266.039 1,88
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.071 -3,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.244 1,08
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.236 -1,18
BIST TEKNOLOJİ 74.156 0,34
BIST BİLİŞİM 17.664 1,60
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.517 0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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