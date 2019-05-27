Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 78.079 2,51
BIST SINAİ 102.907 -0,86
BIST GIDA, İÇECEK 99.763 -0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 29.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 78.079 2,51
BIST SINAİ 102.907 -0,86
BIST GIDA, İÇECEK 99.763 -0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 29.118 -0,73
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 39.868 -0,15
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.424 -0,74
BIST TAŞ, TOPRAK 55.716 -0,26
BIST METAL ANA 180.785 -1,80
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 119.988 0,14
BIST MADENCİLİK 63.761 -3,09
BIST HİZMETLER 62.968 -0,20
BIST ELEKTRİK 2.795 -0,60
BIST ULAŞTIRMA 125.083 -0,44
BIST TURİZM 6.065 0,24
BIST TİCARET 168.670 0,04
BIST İLETİŞİM 27.160 -1,13
BIST SPOR 25.911 0,59
BIST İNŞAAT 79.382 1,69
BIST MALİ 96.637 -0,55
BIST BANKA 112.189 -1,06
BIST SİGORTA 262.535 -1,16
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.582 0,38
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.109 0,07
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.238 0,41
BIST TEKNOLOJİ 72.567 -0,67
BIST BİLİŞİM 17.240 0,72
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.324 0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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