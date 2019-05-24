Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.169 -0,02 BIST SINAİ 103.798 1,47 BIST GIDA, İÇECEK 99.930 1,82 BIST TEKSTIL, DERİ 29.333 0,63 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 39.929 2,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.194 1,05 BIST TAŞ, TOPRAK 55.860 2,13 BIST METAL ANA 184.097 0,57 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 119.826 2,49 BIST MADENCİLİK 65.794 3,62 BIST HİZMETLER 63.095 -0,02 BIST ELEKTRİK 2.812 0,92 BIST ULAŞTIRMA 125.629 1,48 BIST TURİZM 6.051 0,63 BIST TİCARET 168.596 -1,17 BIST İLETİŞİM 27.470 -0,43 BIST SPOR 25.760 1,41 BIST İNŞAAT 78.067 1,99 BIST MALİ 97.168 2,85 BIST BANKA 113.392 3,85 BIST SİGORTA 265.619 0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.271 2,91 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.057 1,95 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.138 0,62 BIST TEKNOLOJİ 73.058 2,31 BIST BİLİŞİM 17.118 1,16 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.159 0,83

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)