Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.352 0,77
BIST SINAİ 115.746 0,77
BIST GIDA, İÇECEK 108.197 0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.352 0,77
BIST SINAİ 115.746 0,77
BIST GIDA, İÇECEK 108.197 0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 30.609 0,56
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.216 -0,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.874 1,13
BIST TAŞ, TOPRAK 63.820 0,28
BIST METAL ANA 231.788 1,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.144 0,18
BIST MADENCİLİK 59.540 0,84
BIST HİZMETLER 69.129 0,01
BIST ELEKTRİK 3.146 -0,47
BIST ULAŞTIRMA 142.455 -0,64
BIST TURİZM 7.149 -0,75
BIST TİCARET 184.636 0,09
BIST İLETİŞİM 29.999 0,77
BIST SPOR 25.976 0,84
BIST İNŞAAT 76.589 0,00
BIST MALİ 108.497 -0,78
BIST BANKA 126.778 -1,30
BIST SİGORTA 280.741 -0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 121.882 -0,09
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.837 -0,18
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.676 -0,02
BIST TEKNOLOJİ 88.310 -0,50
BIST BİLİŞİM 19.858 0,55
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.020 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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