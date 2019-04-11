Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 76.762 0,03
BIST SINAİ 114.858 -1,50
BIST GIDA, İÇECEK 108.009 -0,85
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|76.762
|0,03
|BIST SINAİ
|114.858
|-1,50
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.009
|-0,85
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.438
|-1,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.410
|-0,41
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.632
|-1,92
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.642
|-0,81
|BIST METAL ANA
|229.139
|-2,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|132.906
|-0,33
|BIST MADENCİLİK
|59.043
|-2,45
|BIST HİZMETLER
|69.121
|-0,20
|BIST ELEKTRİK
|3.161
|-0,37
|BIST ULAŞTIRMA
|143.376
|0,39
|BIST TURİZM
|7.204
|0,40
|BIST TİCARET
|184.471
|0,45
|BIST İLETİŞİM
|29.771
|-1,67
|BIST SPOR
|25.759
|-1,65
|BIST İNŞAAT
|76.588
|0,78
|BIST MALİ
|109.354
|-0,96
|BIST BANKA
|128.449
|-1,12
|BIST SİGORTA
|281.699
|-0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|121.992
|-0,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.988
|-0,73
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.683
|-0,98
|BIST TEKNOLOJİ
|88.751
|-0,71
|BIST BİLİŞİM
|19.750
|-2,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.182
|-0,35
Kaynak: AA