Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 76.762 0,03
BIST SINAİ 114.858 -1,50
BIST GIDA, İÇECEK 108.009 -0,85
BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 76.762 0,03
BIST SINAİ 114.858 -1,50
BIST GIDA, İÇECEK 108.009 -0,85
BIST TEKSTIL, DERİ 30.438 -1,09
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.410 -0,41
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.632 -1,92
BIST TAŞ, TOPRAK 63.642 -0,81
BIST METAL ANA 229.139 -2,09
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.906 -0,33
BIST MADENCİLİK 59.043 -2,45
BIST HİZMETLER 69.121 -0,20
BIST ELEKTRİK 3.161 -0,37
BIST ULAŞTIRMA 143.376 0,39
BIST TURİZM 7.204 0,40
BIST TİCARET 184.471 0,45
BIST İLETİŞİM 29.771 -1,67
BIST SPOR 25.759 -1,65
BIST İNŞAAT 76.588 0,78
BIST MALİ 109.354 -0,96
BIST BANKA 128.449 -1,12
BIST SİGORTA 281.699 -0,67
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 121.992 -0,16
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.988 -0,73
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.683 -0,98
BIST TEKNOLOJİ 88.751 -0,71
BIST BİLİŞİM 19.750 -2,76
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.182 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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