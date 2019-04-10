Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 76.736 -0,85
BIST SINAİ 116.612 -0,95
BIST GIDA, İÇECEK 108.930 -1,00
BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 76.736 -0,85
BIST SINAİ 116.612 -0,95
BIST GIDA, İÇECEK 108.930 -1,00
BIST TEKSTIL, DERİ 30.774 -2,58
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.592 -0,37
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.779 -0,76
BIST TAŞ, TOPRAK 64.164 -0,08
BIST METAL ANA 234.042 -1,47
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.340 -0,82
BIST MADENCİLİK 60.529 -0,23
BIST HİZMETLER 69.260 -1,02
BIST ELEKTRİK 3.173 -0,56
BIST ULAŞTIRMA 142.823 -2,84
BIST TURİZM 7.175 0,27
BIST TİCARET 183.643 -1,67
BIST İLETİŞİM 30.277 0,57
BIST SPOR 26.190 0,39
BIST İNŞAAT 75.993 0,10
BIST MALİ 110.411 -1,24
BIST BANKA 129.908 -1,35
BIST SİGORTA 283.605 -0,66
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 122.190 0,85
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.610 -1,32
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.966 -0,29
BIST TEKNOLOJİ 89.386 -1,45
BIST BİLİŞİM 20.310 -1,68
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.264 -0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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