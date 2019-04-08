Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.015 -1,87
BIST SINAİ 116.245 -1,02
BIST GIDA, İÇECEK 107.889 -1,02
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|77.015
|-1,87
|BIST SINAİ
|116.245
|-1,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.889
|-1,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.205
|-0,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.576
|-0,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.888
|-1,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.525
|-1,30
|BIST METAL ANA
|231.383
|-0,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|132.225
|-1,08
|BIST MADENCİLİK
|59.667
|-2,64
|BIST HİZMETLER
|69.489
|-2,12
|BIST ELEKTRİK
|3.165
|0,25
|BIST ULAŞTIRMA
|144.249
|-2,64
|BIST TURİZM
|7.062
|-1,44
|BIST TİCARET
|185.405
|-2,78
|BIST İLETİŞİM
|30.068
|-1,69
|BIST SPOR
|26.153
|-3,79
|BIST İNŞAAT
|76.077
|0,41
|BIST MALİ
|110.331
|-2,04
|BIST BANKA
|130.262
|-2,52
|BIST SİGORTA
|284.019
|-0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|120.506
|0,54
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.213
|-1,67
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.767
|-0,81
|BIST TEKNOLOJİ
|89.759
|-2,44
|BIST BİLİŞİM
|20.502
|-1,97
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.488
|-2,18
Kaynak: AA