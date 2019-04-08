Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.015 -1,87
BIST SINAİ 116.245 -1,02
BIST GIDA, İÇECEK 107.889 -1,02
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.015 -1,87
BIST SINAİ 116.245 -1,02
BIST GIDA, İÇECEK 107.889 -1,02
BIST TEKSTIL, DERİ 31.205 -0,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.576 -0,63
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.888 -1,34
BIST TAŞ, TOPRAK 63.525 -1,30
BIST METAL ANA 231.383 -0,27
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.225 -1,08
BIST MADENCİLİK 59.667 -2,64
BIST HİZMETLER 69.489 -2,12
BIST ELEKTRİK 3.165 0,25
BIST ULAŞTIRMA 144.249 -2,64
BIST TURİZM 7.062 -1,44
BIST TİCARET 185.405 -2,78
BIST İLETİŞİM 30.068 -1,69
BIST SPOR 26.153 -3,79
BIST İNŞAAT 76.077 0,41
BIST MALİ 110.331 -2,04
BIST BANKA 130.262 -2,52
BIST SİGORTA 284.019 -0,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 120.506 0,54
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.213 -1,67
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.767 -0,81
BIST TEKNOLOJİ 89.759 -2,44
BIST BİLİŞİM 20.502 -1,97
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.488 -2,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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