Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 78.487 0,09
BIST SINAİ 117.441 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 108.997 0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 78.487 0,09
BIST SINAİ 117.441 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 108.997 0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 31.399 -0,90
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.859 0,26
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.427 0,38
BIST TAŞ, TOPRAK 64.364 0,25
BIST METAL ANA 232.010 -0,59
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.665 0,36
BIST MADENCİLİK 61.288 1,87
BIST HİZMETLER 70.995 -0,37
BIST ELEKTRİK 3.157 0,03
BIST ULAŞTIRMA 148.161 1,37
BIST TURİZM 7.165 0,38
BIST TİCARET 190.697 -0,60
BIST İLETİŞİM 30.586 -1,86
BIST SPOR 27.182 2,03
BIST İNŞAAT 75.769 0,61
BIST MALİ 112.630 1,06
BIST BANKA 133.623 1,45
BIST SİGORTA 285.836 2,01
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 119.861 1,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.657 0,73
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.001 -0,60
BIST TEKNOLOJİ 92.008 0,94
BIST BİLİŞİM 20.913 -0,77
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.012 -1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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