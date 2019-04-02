Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.120 0,05
BIST SINAİ 113.710 -0,18
BIST GIDA, İÇECEK 104.911 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|77.120
|0,05
|BIST SINAİ
|113.710
|-0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|104.911
|-0,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.647
|1,32
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.109
|-0,80
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.921
|0,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.215
|-0,72
|BIST METAL ANA
|220.562
|-1,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|128.532
|2,02
|BIST MADENCİLİK
|57.931
|-1,79
|BIST HİZMETLER
|67.214
|0,20
|BIST ELEKTRİK
|3.003
|-2,96
|BIST ULAŞTIRMA
|133.926
|-0,09
|BIST TURİZM
|6.884
|-0,13
|BIST TİCARET
|183.505
|1,00
|BIST İLETİŞİM
|29.006
|0,21
|BIST SPOR
|26.387
|0,85
|BIST İNŞAAT
|73.338
|-1,29
|BIST MALİ
|105.460
|-1,22
|BIST BANKA
|122.602
|-2,14
|BIST SİGORTA
|276.772
|0,38
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|116.564
|3,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.613
|-0,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.637
|-0,26
|BIST TEKNOLOJİ
|88.196
|-1,60
|BIST BİLİŞİM
|20.780
|0,60
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.505
|1,28
Kaynak: AA