Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.120 0,05
BIST SINAİ 113.710 -0,18
BIST GIDA, İÇECEK 104.911 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.120 0,05
BIST SINAİ 113.710 -0,18
BIST GIDA, İÇECEK 104.911 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 30.647 1,32
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.109 -0,80
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.921 0,16
BIST TAŞ, TOPRAK 63.215 -0,72
BIST METAL ANA 220.562 -1,74
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.532 2,02
BIST MADENCİLİK 57.931 -1,79
BIST HİZMETLER 67.214 0,20
BIST ELEKTRİK 3.003 -2,96
BIST ULAŞTIRMA 133.926 -0,09
BIST TURİZM 6.884 -0,13
BIST TİCARET 183.505 1,00
BIST İLETİŞİM 29.006 0,21
BIST SPOR 26.387 0,85
BIST İNŞAAT 73.338 -1,29
BIST MALİ 105.460 -1,22
BIST BANKA 122.602 -2,14
BIST SİGORTA 276.772 0,38
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 116.564 3,35
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.613 -0,18
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.637 -0,26
BIST TEKNOLOJİ 88.196 -1,60
BIST BİLİŞİM 20.780 0,60
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.505 1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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