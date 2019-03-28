Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.583 3,08
BIST SINAİ 111.131 -2,03
BIST GIDA, İÇECEK 99.736 -1,15
BIST TEKSTIL, DERİ 29.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.583 3,08
BIST SINAİ 111.131 -2,03
BIST GIDA, İÇECEK 99.736 -1,15
BIST TEKSTIL, DERİ 29.762 1,06
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.744 0,65
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.765 -7,56
BIST TAŞ, TOPRAK 63.222 -0,16
BIST METAL ANA 224.467 2,95
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.587 0,53
BIST MADENCİLİK 57.552 -1,56
BIST HİZMETLER 66.130 0,33
BIST ELEKTRİK 3.027 -1,64
BIST ULAŞTIRMA 129.537 -0,76
BIST TURİZM 6.753 0,41
BIST TİCARET 178.564 0,38
BIST İLETİŞİM 29.331 1,66
BIST SPOR 23.389 -0,82
BIST İNŞAAT 72.942 -1,21
BIST MALİ 104.547 2,00
BIST BANKA 121.879 3,70
BIST SİGORTA 273.560 -1,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 113.161 -0,97
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.230 -0,11
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.000 1,11
BIST TEKNOLOJİ 87.119 2,08
BIST BİLİŞİM 20.402 2,43
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.402 2,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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