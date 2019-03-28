Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.583 3,08
BIST SINAİ 111.131 -2,03
BIST GIDA, İÇECEK 99.736 -1,15
BIST TEKSTIL, DERİ 29.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|74.583
|3,08
|BIST SINAİ
|111.131
|-2,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|99.736
|-1,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.762
|1,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.744
|0,65
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.765
|-7,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.222
|-0,16
|BIST METAL ANA
|224.467
|2,95
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|122.587
|0,53
|BIST MADENCİLİK
|57.552
|-1,56
|BIST HİZMETLER
|66.130
|0,33
|BIST ELEKTRİK
|3.027
|-1,64
|BIST ULAŞTIRMA
|129.537
|-0,76
|BIST TURİZM
|6.753
|0,41
|BIST TİCARET
|178.564
|0,38
|BIST İLETİŞİM
|29.331
|1,66
|BIST SPOR
|23.389
|-0,82
|BIST İNŞAAT
|72.942
|-1,21
|BIST MALİ
|104.547
|2,00
|BIST BANKA
|121.879
|3,70
|BIST SİGORTA
|273.560
|-1,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|113.161
|-0,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.230
|-0,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.000
|1,11
|BIST TEKNOLOJİ
|87.119
|2,08
|BIST BİLİŞİM
|20.402
|2,43
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.402
|2,43
Kaynak: AA